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Zeit für ein Upgrade deiner Unterwäsche! Am heutigen Black Friday bekommst du die beliebten Calvin Klein Boxershorts im praktischen 3er-Pack bei Amazon zum Angebotspreis.

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Zeitloser Klassiker für jeden Tag

Die Boxershorts überzeugen mit ihrem sportlichen Design, einer körpernahen Passform und dem charakteristischen elastischen Bund mit Calvin-Klein-Schriftzug. Ob im Büro, beim Sport oder in der Freizeit – die Markenunterwäsche lässt sich vielseitig im Alltag tragen.

© Calvin Klein

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Wenn du deinen Kleiderschrank mit hochwertigen Basics auffrischen möchtest oder noch ein praktisches Weihnachtsgeschenk suchst, solltest du dir dieses Angebot genauer ansehen.

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