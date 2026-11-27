3er-Pack
Black Friday: Calvin Klein Boxershorts im Mega-Angebot
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Zeitloser Klassiker für jeden Tag
Die Boxershorts überzeugen mit ihrem sportlichen Design, einer körpernahen Passform und dem charakteristischen elastischen Bund mit Calvin-Klein-Schriftzug. Ob im Büro, beim Sport oder in der Freizeit – die Markenunterwäsche lässt sich vielseitig im Alltag tragen.
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Wenn du deinen Kleiderschrank mit hochwertigen Basics auffrischen möchtest oder noch ein praktisches Weihnachtsgeschenk suchst, solltest du dir dieses Angebot genauer ansehen.
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