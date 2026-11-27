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Black Friday: Jetzt beliebtes WMF-Topfset sichern!
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Hochwertiges Topfset für deine Küche
Ob cremiges Risotto, wärmende Suppen oder leckere Pasta – mit dem WMF Provence Plus Topfset bist du für die unterschiedlichsten Gerichte ausgestattet. Die Töpfe bestehen aus hochwertigem Cromargan-Edelstahl, sind unbeschichtet, robust und spülmaschinengeeignet.
Dank der Glasdeckel behältst du deine Speisen beim Kochen im Blick, ohne ständig den Deckel anheben zu müssen. Der breite Schüttrand ermöglicht zudem ein bequemes und tropfarmes Ausgießen.
Besonders praktisch: Das Topfset eignet sich für alle Herdarten, einschließlich Induktion.
Black Friday: Küchen-Upgrade zum Angebotspreis
Hochwertige Kochtöpfe sind eine Investition, von der du im Idealfall jahrelang profitierst. Der heutige Black Friday bietet dir die Gelegenheit, dein altes Kochgeschirr auszutauschen oder deine Küche neu auszustatten. Auch als praktisches Weihnachtsgeschenk ist das fünfteilige WMF-Set eine tolle Idee.
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