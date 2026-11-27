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Du möchtest deine Küche mit hochwertigem Kochgeschirr ausstatten? Dann solltest du dir dieses Black-Friday-Angebot genauer ansehen. Das fünfteilige WMF Provence Plus Topfset gibt es bei Amazon aktuell zum Angebotspreis.

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Hochwertiges Topfset für deine Küche

Ob cremiges Risotto, wärmende Suppen oder leckere Pasta – mit dem WMF Provence Plus Topfset bist du für die unterschiedlichsten Gerichte ausgestattet. Die Töpfe bestehen aus hochwertigem Cromargan-Edelstahl, sind unbeschichtet, robust und spülmaschinengeeignet.

Dank der Glasdeckel behältst du deine Speisen beim Kochen im Blick, ohne ständig den Deckel anheben zu müssen. Der breite Schüttrand ermöglicht zudem ein bequemes und tropfarmes Ausgießen.

Besonders praktisch: Das Topfset eignet sich für alle Herdarten, einschließlich Induktion.

WMF Provence Plus 5-Piece Saucepan Set for Induction and All Hobs © WMF

Black Friday: Küchen-Upgrade zum Angebotspreis

Hochwertige Kochtöpfe sind eine Investition, von der du im Idealfall jahrelang profitierst. Der heutige Black Friday bietet dir die Gelegenheit, dein altes Kochgeschirr auszutauschen oder deine Küche neu auszustatten. Auch als praktisches Weihnachtsgeschenk ist das fünfteilige WMF-Set eine tolle Idee.