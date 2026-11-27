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Ein Traumgeschenk zu Weihnachten: Das beliebte Barbie Dreamhouse gibt es heute bei Amazon zum Black-Friday-Angebot. Wenn du noch nach einer besonderen Überraschung für kleine Barbie-Fans suchst, solltest du dir diesen Deal ansehen.

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Ein Traumhaus voller Spielmöglichkeiten

Mit zwei Pools, zwei Rutschen, einem Aufzug und neun verschiedenen Spielbereichen bietet das Barbie-Traumhaus jede Menge Platz für kreative Abenteuer. Über 65 Teile, darunter Möbel und zahlreiche Accessoires, machen das Spielerlebnis besonders abwechslungsreich.

Ob ausgelassene Poolparty, gemütlicher Nachmittag oder Übernachtungsparty – hier können Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und immer wieder neue Geschichten erfinden.

© Barbie Store

Jetzt das perfekte Weihnachtsgeschenk sichern

Gerade größere Spielzeugsets können ganz schön teuer sein. Umso mehr lohnt es sich, am Black Friday nach passenden Angeboten Ausschau zu halten. Wenn das Barbie-Traumhaus bereits auf dem Weihnachtswunschzettel steht, ist heute eine gute Gelegenheit, es zum Angebotspreis zu sichern.

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