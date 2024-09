Chef von Fleischbetrieb: "Uns sind 45 LKW abgesoffen"

Im Bezirk Tulln stand das Hochwasser 1,80 Meter in einem der besten Fleischbetriebe Niederösterreichs. Der Chef sagt oe24, wie es jetzt weitergeht. Der Schaden ist enorm.

In Sitzenberg-Reidling, einer Gemeinde mit rund 2500 Einwohnern im Bezirk Tulln in Niederösterreich, hat das Unwetter in einem Betriebsgelände einen Millionen-Schaden angerichtet.

Bei AstroKalb wird etwa das beste Kalbfleisch Österreichs verarbeitet, etwa das berühmte Kalb rosé. Jetzt ist Land unter.

Thomas Maurovich, der Chef von AstroKalb spricht mit oe24 über die Verwüstung durch das Unwetter: "Das Wasser stieg sehr schnell. Mein Schwiegersohn wollte noch einen LKW retten, dann musste er sich selbst in Sicherheit bringen."

Rund 45 LKW unter Wasser

"Rund 45 LKW auf dem Betriebsgelände sind abgesoffen", sagt Maurovich. Das Wasser drang auch in die Fabrik ein. "In der Produktion stand das Wasser bei uns auf 1,80 Meter."

Bilder aus dem Inneren des Betriebs belegen den massiven Schaden.

Die Schäden durch die Flut-Katastrophe beziffert Geschäftsführer Maurovich in Millionenhöhe.

Rund 700.000 Euro an Warenwert wurde durch das Hochwasser zerstört.

Die Schäden an den Anlagen und LKW sind enorm.

Ein Beispiel: Eine Etikettiermaschine kostet 250.000 Euro.

Insgesamt beträgt der Schaden wohl mehrere Millionen Euro.

Die Versicherung dürfte etwa 100.000 Euro abdecken.

Zusätzlich ist mit Hilfen von Land und Bund zu rechnen.

"Es muss weitergehen", sagt Chef des Fleischbetriebs gegenüber oe24. "Lieferanten aus Holland habe ich angewiesen, direkt zu den Kunden zu fahren." Auch in Österreich werden Lieferungen umgeleitet.

"Die Anlagen müssen alle gereinigt werden", sagt Maurovich. Die EVN arbeite gerade an der Stromversorgung. Auch sauberes Wasser, um alles zu reinigen, fehlt.

Maurovich seufzt: "Alles ist kaputt." Und er schickt ein Foto von der LKW-Überschwemmung, wie sich die Lage heute, am Dienstag, darstellt. Rot sind die Kisten - voll mit einst besten Lebensmitteln, die aus den LKW gespült worden ist.

