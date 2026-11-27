E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Apple-Fans aufgepasst! Die AirPods Pro 3 gibt es heute bei Amazon zum Black-Friday-Angebot. Wer schon länger mit den beliebten Kopfhörern liebäugelt, sollte sich den Deal jetzt ansehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ob beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit oder auf Reisen – die Apple AirPods Pro 3 sind der ideale Begleiter für deinen Alltag. Mit hochwertigem Sound, aktiver Geräuschunterdrückung und intelligenten Funktionen bieten die kabellosen In-Ear-Kopfhörer ein echtes Premium-Hörerlebnis.

Premium-Sound trifft auf intelligente Technologie

© Apple

Dank aktiver Geräuschunterdrückung kannst du störende Umgebungsgeräusche ausblenden und dich ganz auf deine Lieblingsmusik konzentrieren. Personalisiertes 3D-Audio sorgt für ein räumliches Klangerlebnis.

Besonders praktisch sind außerdem die integrierte Herzfrequenzmessung beim Training und die Hörgerätefunktion. Das Ladecase lässt sich bequem über USB-C aufladen.

Jetzt den Black-Friday-Deal sichern

Wenn du dir selbst eine Freude machen möchtest oder noch nach einem hochwertigen Weihnachtsgeschenk suchst, ist heute eine gute Gelegenheit. Die AirPods Pro 3 sind besonders gefragt – warte daher nicht zu lange, wenn du vom Angebot profitieren möchtest.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.