So läuft ein Flug mit der Bezos-Rakete ab

Popstar Katy Perry und Jeff Bezos' Frau Lauren Sánchez sind auf der Erde, aber wie funktioniert ein Flug mit Blue Origin?

Die Rakete New Shepard brachte zum ersten Mal sechs Frauen in den All. Die Besatzung bestand aus seiner Frau Lauren Sánchez, Pop-Superstar Katy Perry, Moderatorin Gayle King, Wissenschaftlerin Aisha Bowe, Bürgerrechts-Aktivistin Amanda Nguyen und Unternehmerin Kerianne Flynn.

Wie hoch sind sie geflogen?

Die Damen flogen mit der Rakete bis zur Kármán-Linie. Diese befindet sich in 100 Kilometer Höhe und wird offiziell als die Grenze zum Weltraum angesehen. Es handelt sich somit nur um einen sogenannten suborbitalen Flug.

Wie lange dauert der Flug?

Der gesamte Spaß dauert nur 11 Minuten. Die Rakete bringt die Frauen mit dreifacher Schallgeschwindigkeit, also rund 3700 km/h, auf 100 Kilometer Höhe. Sie erleben dadurch sogar für einige Minuten Schwerelosigkeit. Die Rakete New Shepard fliegt zum Großteil automatisch und wird von der Kontrollstation von Blue Origin gesteuert.

Von wo startet die Rakete?

Die sechs Frauen starteten von einem Blue Origin-Weltraumbahnhof in der Wüste von West-Texas.

Wie viel kostet der Spaß?

Wer Interesse hat, kann sich auf der offiziellen Webseite von Blue Origin für einen Platz bewerben. Genaue Kosten für einen Sitzplatz in der Rakete sind nicht bekannt, aber Interessierte müssen eine Anzahlung von 150.000 Dollar zahlen. Ein ehemaliger Teilnehmer ersteigerte sich bei einer Auktion um 28 Millionen Dollar einen Platz.

Gibt es eine Toilette bei dem Flug?

Nein, aber alle Reisenden haben Windeln an.

Was passiert bei einem Zwischenfall?

Die Damen sind heil auf die Erde zurückgekehrt. Aber was passiert bei einem Zwischenfall? Die Kapsel besitzt ein Notfallsystem, welches die Passagiere von der Rakete abkoppeln kann und dann wie bei der geplanten Landung am Fallschirm zum Boden schwebt.