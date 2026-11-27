Heidi Klum (53) hat Thanksgiving im Kreis ihrer Familie gefeiert und auf Instagram Fotos vom Festessen geteilt. Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill fehlten allerdings am Festtagstisch.

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Zu ihrer Bilderreihe schrieb das Model auf Instagram "Joy" und grüßte seine Follower mit den Worten: "Ein frohes Thanksgiving von meiner Familie an eure." Das erste Bild der Reihe ist laut Quelle offenbar ein Selfie ihres Sohnes Henry Samuel (21), der im Vordergrund zu sehen ist, während dahinter die Familienmitglieder an einer langen Tafel mit pinkfarbenen Rosen, Aufläufen und einer Torte sitzen. Auf weiteren Fotos zeigte Heidi Klum das Essen samt Truthahn und Cranberrysauce sowie die Blumendeko, nachdem sie ihre Fans schon den ganzen Tag über mit Koch- und Vorbereitungsvideos auf dem Laufenden gehalten hatte.

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Kaulitz-Brüder feierten in Berlin

Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz (37) und dessen Zwillingsbruder Bill fehlten auf den Aufnahmen, da die beiden einen Termin in Berlin wahrnahmen. Wie das "Kaufhaus des Westens" auf Instagram angekündigt hatte, kam der Tequila der Kaulitz-Zwillinge ins Sortiment des KaDeWe, weshalb sie den Verkaufsstart gemeinsam mit Tokio-Hotel-Kollege und Mitgründer Georg Listing (39) vor Ort feierten.

Große Pläne für TV-Show

Bei ihrer kommenden Moderation von "Wetten, dass..?" im ZDF werden laut offizieller Ankündigung die Hollywoodstars Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart als Wettpaten dabei sein. Komikerin Hazel Brugger übernimmt wie schon 2023 die Außenwette, diesmal vom Campus Sursee in der Schweiz.

Bill und Tom Kaulitz © ZDF und Ariel Oscar Greith

Während Heidi Klum das Fest in der Familie genoss, richten sich die Blicke bei Bill und Tom Kaulitz damit schon auf ihren großen TV-Abend im Dezember.