Dein CD-Gewinn
oe24 schenkt Dir die neuen Hits der Stones
2022 feierten die Rolling Stones ihren 60er mit einem denkwürdigen Wien-Konzert. 2023 sicherte man sich mit "Hackney Diamonds" Platz 1 der Austria Top 40 Jahres-Charts. Im Juli holte man mit dem auch schon 25. Studio-Album "Foreign Tongues" zum 9. Mal Chart-Gold in Österreich und jetzt, im mittlerweile 65. Dienstjahr, legen Mick Jagger (83), Keith Richards (82) und Ron Wood (79) nach. Mit "Loose Lips", einer um 5 Songs erweiterten Deluxe-Ausgabe von "Foreign Tongues".
Auch interessant
Ein weiterer Chart-Sturm ist ihnen damit sicher. Auch dank der Single "Who You Callin’ Crazy", einer Rock-Hymne von Stadion-Format, die das Gros der "Foreign Tongues"-Songs überstrahlt. Dazu gibt’s den akustisch geprägten Country- und Blues-Hadern "Bad Luck Hideaway", einer der letzen Aufnahmen von Charlie Watts († 2021), die Steve-Winwood-Kollaboration "Where There's A Will", den Honky-Tonk-Quickie "She Still Comes Around" und die eindringliche Migrations-Betrachtung: "Human Tide": "Ein Lied der Hoffnung", so Jagger
Spannend: Nach dem irren Vermarktungs-Overkill, bei dem man "Foreign Tongues" in gleich 34 (!) verschiedenen Vinyl-Ausgaben feilbot, gehen es die Stones diesmal deutlich gemäßigter an: "Loose Lips" gibt es "nur" in drei Ausführungen: als Doppel-CD, Vinyl und Download.
Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Mit oe24 kommen die neuen Hits der Rolling Stones jetzt frei Haus zu Dir. Auf oe24 gibt es jetzt die Doppel-CD-Version der brandneuen Deluxe-Edition "Foreign Tongues: Loose Lips" zu gewinnen. Gleich reinklicken und mit etwas Glück zu den vermeintlich letzten Songs der Stones abrocken.
Hier gewinnst Du Deine Stones-CD:
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden