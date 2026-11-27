Das Gewinnspiel endet am 12. Dezember um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

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2022 feierten die Rolling Stones ihren 60er mit einem denkwürdigen Wien-Konzert. 2023 sicherte man sich mit "Hackney Diamonds" Platz 1 der Austria Top 40 Jahres-Charts. Im Juli holte man mit dem auch schon 25. Studio-Album "Foreign Tongues" zum 9. Mal Chart-Gold in Österreich und jetzt, im mittlerweile 65. Dienstjahr, legen Mick Jagger (83), Keith Richards (82) und Ron Wood (79) nach. Mit "Loose Lips", einer um 5 Songs erweiterten Deluxe-Ausgabe von "Foreign Tongues".

Dein Gewinn: Die Deluxe-Edition "Foreign Tongues, Loose Lips" mit fünf brandneuen Songs! © Universal Music

Ein weiterer Chart-Sturm ist ihnen damit sicher. Auch dank der Single "Who You Callin’ Crazy", einer Rock-Hymne von Stadion-Format, die das Gros der "Foreign Tongues"-Songs überstrahlt. Dazu gibt’s den akustisch geprägten Country- und Blues-Hadern "Bad Luck Hideaway", einer der letzen Aufnahmen von Charlie Watts († 2021), die Steve-Winwood-Kollaboration "Where There's A Will", den Honky-Tonk-Quickie "She Still Comes Around" und die eindringliche Migrations-Betrachtung: "Human Tide": "Ein Lied der Hoffnung", so Jagger

Die Stones liefern fünf neue Hits. Tournee Dazu ist freilich keine geplant. © Getty Images

Spannend: Nach dem irren Vermarktungs-Overkill, bei dem man "Foreign Tongues" in gleich 34 (!) verschiedenen Vinyl-Ausgaben feilbot, gehen es die Stones diesmal deutlich gemäßigter an: "Loose Lips" gibt es "nur" in drei Ausführungen: als Doppel-CD, Vinyl und Download.

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Mit oe24 kommen die neuen Hits der Rolling Stones jetzt frei Haus zu Dir. Auf oe24 gibt es jetzt die Doppel-CD-Version der brandneuen Deluxe-Edition "Foreign Tongues: Loose Lips" zu gewinnen. Gleich reinklicken und mit etwas Glück zu den vermeintlich letzten Songs der Stones abrocken.