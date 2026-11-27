Die Zeichen für eine Rückkehr der Backstreet Boys nach Österreich verdichten sich. Ein Leak im Netz liefert nun konkrete Hinweise auf gleich zwei geplante Stadion-Shows in Wien.

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Heute um 9 Uhr MEZ wird die offizielle Ankündigung der Tournee der Backstreet Boys erwartet. Laut der Instagram-Seite "That Concert Bible" soll die legendäre Boyband mit ihrer Tour "Into the Millennium: Homecoming" im kommenden Jahr nach Europa kommen. Insgesamt stehen dabei zwölf Shows in sieben Städten und fünf Ländern auf dem geleakten Plan – darunter am Donnerstag, 24. Juni 2027, und Freitag, 25. Juni 2027, jeweils im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Hinweise durch Mozart-Video

Auch ein aktueller Clip der Band selbst passt zu den kursierenden Gerüchten um einen Stopp in Österreich. Die Backstreet Boys veröffentlichten am Donnerstag ein Video, in dem Bandmitglied Brian als Mozart verkleidet das Stück "Rondo alla Turca" – den dritten Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts Klaviersonate Nr. 11 in A-Dur (KV 331), komponiert um 1783 – auf dem Klavier spielt. Am Ende des Videos sagt Brian: "The countdown is on…".

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Erfolgreiche Vorgeschichte in Österreich

Für die US-Gruppe wäre es eine schnelle Rückkehr in die Alpenrepublik. Erst im Dezember 2025 spielten die Backstreet Boys drei Konzerte in Schladming. Im Jahr 2026 folgten zudem zehn Auftritte für über 400.000 Fans in Düsseldorf. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion war für den Sommer 2027 bislang lediglich die K-Pop-Band Stray Kids für Mittwoch, 21. Juli 2027, fixiert.

Alle geleakten Europa-Termine

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Die auf Instagram verbreiteten Daten sind bislang nicht offiziell bestätigt und könnten sich noch ändern. Neben den beiden Terminen in Wien umfasst die Liste folgende Stationen:

Dienstag, 8. Juni, Mittwoch, 9. Juni, Freitag, 11. Juni & Samstag, 12. Juni 2027: The O2, London

Donnerstag, 24. Juni & Freitag, 25. Juni 2027: Ernst-Happel-Stadion, Wien

Freitag, 2. Juli 2027: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Freitag, 9. Juli 2027: Olympiastadion, Berlin

Freitag, 16. Juli 2027: Stadion Letzigrund, Zürich

Freitag, 23. Juli 2027: Volksparkstadion, Hamburg

Freitag, 30. Juli & Samstag, 31. Juli 2027: Allianz Arena, München

Ob die Backstreet Boys tatsächlich für zwei Konzerte in Wien Halt machen, wird sich mit der erwarteten offiziellen Bekanntgabe zeigen.