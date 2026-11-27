Rollen-Flaute
Elena Uhlig: Wut-Abrechnung mit Filmbranche!
Trotz zahlreicher Publikumserfolge in Kino-Hits wie "Der Junge muss an die frische Luft" und "Chantal im Märchenland" blickt Elena Uhlig mit großer Skepsis auf die beruflichen Perspektiven in der Branche. Im Gespräch mit Franziska van Almsick beim baden-württembergischen Privatsender Radio Regenbogen fand die beliebte Darstellerin deutliche Worte über ihre persönliche Wahrnehmung im Casting-Betrieb: "Was weiß ich, wie lange ich en vogue bin? (...) Ich bin eigentlich als Frau überhaupt nicht gefragt, Franzi." Sie bemängelte, dass im Showgeschäft jahrzehntelange Erfahrung im Gegensatz zur freien Wirtschaft kaum honoriert werde.
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Vorstandsetage versus Abstellgleis: Der bittere Branchenvergleich
Um die Absurdität der Situation zu verdeutlichen, zog Uhlig einen pointierten Vergleich zu traditionellen Berufszweigen heran. Während Führungskräfte mit zunehmender Berufs- und Lebenserfahrung aufsteigen, zähle dieser Wert vor den Kameras herzlich wenig: "Ich kann viel. In einem normalen Beruf wäre ich im Vorstand, und in der Schauspielerei ist es völlig egal, wie viel Erfahrung ich habe." Für Frauen jenseits der fünfzig gebe es schlichtweg zu wenige facettenreiche Hauptrollen, die dem tatsächlichen Können der Darstellerinnen gerecht werden.
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Klischeehafte Drehbücher und problembeladene Stoffe
Als wesentliche Ursache für die mangelnde Nachfrage identifiziert Uhlig die thematische Einbahnstraße der Autoren. Geschichten über Frauen ihrer Generation seien im Fernsehen und Kino leider allzu oft von schweren Schicksalsschlägen und tristen Konflikten dominiert: Produktionen über Frauen dieser Altersgruppe seien schlichtweg "oft problembeladen". Dabei gestand der Filmstar selbstironisch, privat gerne leichte Serien über Teenager zu konsumieren, und beschriebdas eigene Spannungsfeld mit den Worten: "Auf der einen Seite bin ich die Feministin, auf der anderen Seite liebe ich Aschenputtel." Mit ihrem mutigen Vorstoß fordert Elena Uhlig mehr Leichtigkeit, Vielfalt und Respekt für Frauenrollen in der deutschsprachigen Medienlandschaft.
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