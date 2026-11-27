Antonia aus Tirol (46, bürgerlich Sandra Stumptner) muss zwei Schicksalsschläge verkraften: Partner Peter Schutti (59) erlitt einen Schlaganfall und musste an der Halsschlagader operiert werden, während ihr Vater an Krebs erkrankt ist.

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Wie das Management von Antonia aus Tirol gegenüber "Bild" mitteilte, erlitt ihr langjähriger Lebensgefährte, Produzent und Manager Peter Schutti einen Schlaganfall und musste sich 2026 einem riskanten Eingriff an der Halsschlagader unterziehen. Er hat die Operation überstanden, kämpft aber weiterhin mit den Folgen und ist in seinen gewohnten beruflichen Aufgaben eingeschränkt. Laut Management beschrieb Antonia den Vorfall als Schock, hofft aber auf eine weitgehende Erholung und will trotz der Veränderungen nicht aufgeben.

"Ich dachte, die Welt stürzt über mir zusammen"

"Die Diagnose bei Peter und ihre Folgen waren ein absoluter Schock für mich. Alles kam so plötzlich. Ich dachte, die Welt stürzt über mir zusammen. Ich gebe nicht auf und glaube fest daran, dass Peter sich mit der Zeit weitgehend erholen wird. Dennoch bin ich realistisch und weiß, dass dies einige Veränderungen mit sich bringt", zitiert "Bild" aus der Meldung ihres Managements.

Pflege und Umzug nach Linz

Parallel dazu kümmert sich die Sängerin um ihren schwer an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Vater Rudolf, für dessen Pflege sie 2025 zeitweise von Mallorca nach Linz zog und eine öffentliche Auszeit nahm. Dass sie ihren Vater täglich betreut und begleitet, begründete sie im August 2025 mit ihrer engen Bindung. Außerdem sagte sie gegenüber "Bild": "Ich wollte Papa nicht von fremden Leuten pflegen lassen. Ich sehe ihn täglich und kümmere mich um ihn."

Warum das Schweigen endete

Nach monatelanger Zurückhaltung machte das Management die gesundheitliche Situation von Schutti nun öffentlich, weil Nachfragen bei Antonias Auftritten die Sängerin und ihr engstes Umfeld zusätzlich belasteten.

Trotz der schwierigen Lage wollen beide ihren seit mehr als 25 Jahren bestehenden gemeinsamen Weg fortsetzen und einander stützen, wobei Schutti laut Management möchte, dass Antonia weiterhin Musik macht und für ihr Publikum da ist.