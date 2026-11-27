Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ist wieder Single. Knapp zwei Monate nach ihrem Liebes-Outing auf der Bühne hat sie die Trennung von Freund Manfred bestätigt.

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Im Oktober hatte sich die 34-jährige Schlagersängerin mit ihrem neuen Freund erstmals auf der Bühne gezeigt, wo Manfred ihr einen großen Strauß rote Rosen überreichte und die beiden sich küssten. Damals erklärte sie: "Jetzt ist es raus. Ihr seid die Ersten! Ich bin wieder sehr, sehr glücklich!" Gegenüber "bild.de" bestätigte Anna-Carina Woitschack jetzt die Trennung.

Kurzes Statement zur Trennung

"Ja. Es stimmt. Wir sind getrennt", sagte die Sängerin knapp. Laut Quelle habe sie gemerkt, dass es für die große Liebe doch nicht reicht. Weitere Angaben zu Beziehung oder Trennung machte sie nicht.

Anna-Carina Woitschack © Getty Images

Freundliche Worte von Manfred

Ex-Freund Manfred äußerte sich ebenfalls zur Trennung: "Anna-Carina ist eine beeindruckende Frau, die das Herz am rechten Fleck hat. Die Gründe für die Trennung bleiben jedoch eine Angelegenheit zwischen Anna und mir. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen." Für ihren weiteren Lebensweg wünsche er ihr nur das Beste.

Rückblick auf die Ehe

Vor dieser Beziehung war Anna-Carina Woitschack sechs Jahre lang mit Schlagerkollegen Stefan Mross (51) zusammen, 2020 heirateten die beiden und 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt. Im Februar 2023 berichtete sie im Interview mit der "Bunte", dass unter anderem der Altersunterschied und der "Strudel der Öffentlichkeit" Gründe für das Liebes-Aus gewesen seien.

Langer Prozess bis zum Schlussstrich

Die Trennung von Stefan Mross sei ein Prozess gewesen, bei dem es schon länger kriselte, wie sie im Interview erklärte. Zunächst habe sie sich nicht trennen wollen, sondern etwas verändern wollen, weil es ihr emotional und körperlich nicht gut gegangen sei – mit Gewichtsabnahme, Hautproblemen und schlechtem Schlaf. Trotz Kampf und vieler Tränen auf beiden Seiten zogen sie am Ende gemeinsam einen Schlussstrich.

Die Trennung von Freund Manfred hingegen steht bereits nach knapp zwei Monaten fest.