Die Kämpfe im Jemen eskalieren: Proiranische Huthi-Rebellen belagern bereits die Großstadt Tais und nehmen nun die provisorische Hauptstadt Aden ins Visier. Die UNO warnt vor einer beispiellosen humanitären Katastrophe.

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Im Konflikt zwischen den proiranischen Huthi-Milizen und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen spitzt sich die Situation laut Medienberichten für Millionen Zivilisten dramatisch zu.

Großstädte im Würgegriff

Der jüngste Geländegewinn der Huthis hat weitreichende strategische Folgen für das gesamte Land: Tais, die drittgrößte Stadt des Landes ist bereits von den Milizen eingekesselt. Für die dort lebenden Zivilisten wird die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten immer schwieriger.

Nach dem Erfolg in Tais richten die Huthis ihren Fokus nun auf Aden. Die Hafenstadt im Süden dient der international anerkannten Regierung als provisorische Hauptstadt, nachdem die eigentliche Hauptstadt Sanaa bereits vor Jahren an die Huthis gefallen war. Ein Fall Adens wäre ein schwerer politischer und militärischer Rückschlag für die Anti-Huthi-Koalition.

Neue Raketenangriffe und interne Machtkämpfe

Nach Angaben aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad feuerten die Huthis am Donnerstag erneut Raketen ab.

Ein Luftschlag von Suadi-Arabien trifft Sana'a, Yemen, 26 November 2026. © EPA

Das Regierungslager gilt als tief zerstritten. Unklar ist derzeit, ob die verschiedenen von Riad unterstützten Gruppierungen ihre internen Differenzen und Machtkämpfe rechtzeitig beilegen können, um eine gemeinsame Verteidigungslinie für Aden aufzubauen.

Für die Zivilbevölkerung im Jemen bedeuten die aktuellen Entwicklungen weiteres unsägliches Leid. Das Land erlebt bereits eine der schlimmsten Versorgungskrisen der Welt, in der Millionen Menschen auf Hilfe von außen angewiesen sind. Die Vereinten Nationen (UNO) sowie internationale Hilfsorganisationen schlagen angesichts der neuen Offensive Alarm. Sollten die Kämpfe nun auch das dicht besiedelte Aden voll erfassen und wichtige Nachschubwege über den dortigen Hafen blockiert werden, droht dem Land eine beispiellose humanitäre Katastrophe.