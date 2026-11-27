Eine Drohne verletzte den Luftraum in Lettland und löste einen Einsatz aus.

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In der ostlettischen Region Ludza rief das Militär heute Früh wegen eines eindringenden Flugobjekts eine Luftraumbedrohung aus und forderte die Bevölkerung auf, Schutz zu suchen. Lettische Streitkräfte starteten eine Abfangdrohne, während NATO-Kampfjets des "Baltic Air Policing" und Luftverteidigungseinheiten in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurden. Das berichtet die britische "Sun".

Demnach habe auch in der nördlich gelegenen lettischen Gemeinde Balvi vorübergehend eine niedrigere Warnstufe gegolten, bevor beide Alarme bis 3 Uhr Ortszeit wieder aufgehoben wurden – die Herkunft der Drohne ist weiterhin unklar.

Gegenseitige Angriffe in der Nacht

Parallel zu dem Zwischenfall überzogen sich Russland und die Ukraine über Nacht mit massiven Angriffen auf die jeweiligen Heimatstädte von Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj. In Selenskyjs Geburtsstadt Krywyj Rih trafen Drohnen und Raketen ein großes Umspannwerk, ein Einkaufszentrum sowie Lagerhäuser, wobei der Leiter des Verteidigungsrats, Oleksandr Wilkul, erklärte: "Es gibt Brände. Wir haben eine Notfall-Rettungsaktion eingeleitet. Die Zerstörung ist erheblich."

Gleichzeitig attackierte die Ukraine Putins Heimatstadt St. Petersburg, wo laut Regionalgouverneur Alexander Drosdenko über 40 Drohnen abgeschossen wurden.

Weitere Spannungen vor Südkorea

Auch an anderen Stellen spitzte sich die Lage jüngst zu: Nur wenige Tage zuvor hatte Polen Moskau vorgeworfen, eine Aufklärungsdrohne über die Grenze geschickt zu haben.

Zudem sorgten bereits am Dienstag russische Kampfflugzeuge nahe der südkoreanischen Insel Ulleung für einen dreiminütigen Evakuierungsalarm für rund 9.000 Bewohner, woraufhin Südkorea eigene Jets aufsteigen ließ und ankündigte, den russischen Verteidigungsattaché einzubestellen.