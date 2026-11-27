Topmodel und Unternehmerin Lena Gercke hat mit ihrer Modemarke LeGer die mittlerweile siebte Weihnachtsfeier zelebriert und auf Instagram spektakuläre Einblicke in eine überaus wilde Partynacht gewährt. In einem atemberaubenden schwarzen Cut-Out-Kleid zog die erste Siegerin von Germany's Next Topmodel alle Blicke auf sich und verriet ihren Fans am Tag danach amüsiert die turbulenten Details der Feier.

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Zum siebten Mal lud Lena Gercke Freunde, Geschäftspartner und prominente Wegbegleiter zum traditionellen "LeGer Xmas"-Event ein. Auf Instagram teilte die Moderatorin ein glamouröses Foto, auf dem sie vor schweren weinroten Samtvorhängen posiert. Ihr elegantes, figurbetontes schwarzes Kleid bestach durch gewagte Cut-Outs an der Hüfte, einen extralangen Beinschlitz sowie elegante Opernhandschuhe. Doch hinter der makellosen Fassade des Schnappschusses verbarg sich ein ausgelassenes Fest, das bis in die frühen Morgenstunden dauerte und den Gästen körperlich einiges abverlangte.

Offene Kater-Beichte am Tag nach der Sause

Mit erfrischender Selbstironie berichtete Gercke am nächsten Morgen über ihren Zustand nach den feuchtfröhlichen Feierlichkeiten. Zu ihrem Bild schrieb sie ehrlich: "Oh mein Gott, wenn ihr wüsstet, wie’s mir heute morgen nach der Party ging ... Badewannen-Shots, Stripper und getanzt, bis die Füße wehgetan haben. Was für ein Abend. Danke, dass ihr mit mir das 7. LeGer Xmas gefeiert habt. Can’t wait to do it all again next year!" Die ungewöhnliche Kombination aus Schnaps aus der Badewanne, Show-Einlagen von Tänzern und durchtanzten Stunden stieß bei ihrer Community auf gewaltige Begeisterung.

Promi-Begeisterung in den Kommentarspalten

Unter dem Beitrag überschlugen sich die Reaktionen prominenter Kolleginnen und Fans. Musikerin Katja Krasavice adelte Gerckes verführerischen Look schlicht als "Granate", während Kolleginnen wie GNTM-Gewinnerin Celine Bethmann, ORF-Sportmoderatorin Kristina Inhof und TV-Makler Marcel Remus mit unzähligen Flammen- und Herz-Emojis reagierten. Für die erfolgreiche Geschäftsfrau markiert die Feier einen ausgelassenen Meilenstein in einem durchgetakteten Arbeitsjahr, der beweist, dass harter Unternehmergeist und hemmungslose Lebensfreude perfekt harmonieren können.