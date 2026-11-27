Sie gaben Helene Fischer einen Korb, dafür singen jetzt Vicky Leandros, Kamie Miller & Co...

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Für ihre mit enormer Spannung erwartete Premiere am 5. Dezember in Halle in Sachsen-Anhalt setzen die Kaulitz-Brüder auf ein musikalisches Aufgebot, das sämtliche Generationen vor dem Bildschirm versammeln soll. Wer jetzt auf Schlager-Queen Helene Fischer hofft, die nur einen Tag vor der Show ihr neues Album veröffentlicht, wird enttäuscht. Helene bekam eine Abfuhr von dem Duo.

MUNICH, GERMANY - JANUARY 09: Vicky Leandros performs during the 2026 New Year's Reception of the Bavarian State Government at Residenz on January 09, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Hannes Magerstaedt/Getty Images) © Getty Images

Stattdessen werden andere Musik-Acts live auftreten. Allen voran Herbert Grönemeyer, der bereits Stammgast in der Sendung ist. Bis jetzt gleichzeitig auch der größte Name, der bei "Wetten, dass..?" für Stimmung sorgen soll. Schlager-Urgestein Vicky Leandros, Rapperin Nina Chuba und der walisische Sänger Jamie Miller. Letzterer tritt wohl deswegen auf, weil er heuer bereits ein Duett mit Bill Kaulitz auf den Markt warf.

Ob diese Mischung aufgeht wird sich zeigen. Internationale Top-Acts - wie in den vergangenen Jahrzehnten - wird es aber diesmal (bis jetzt) keine geben. Einen möglichen Quoten-Flop könnten aber die Stars auf der Couch abwenden.

Hollywood-Power auf der legendären Couch

Auf dieser wird am 5. Dezember geklotzt und nicht gekleckert. Das ZDF bestätigte bereits vorab zwei globale Superstars aus der Filmmetropole Los Angeles: Die beiden Hollywood-Größen Dwayne "The Rock" Johnson und Starkomiker Kevin Hart reisen eigens als Wettpaten an, um den Kandidaten bei ihren spektakulären Herausforderungen zur Seite zu stehen.

Dwayne Johnson und Kevin Hart © Getty Images for Sony

Das Star-Foto des Tages 1 / 27 Herzig! "Buffy"-Legende Sarah Michelle Gellar freut sich sichtlich darüber, dass sie von ihrer Tochter Charlotte Grace Prinze jüngst zu einem Event in Las Vegas begleitet wurde. © Getty Images Cate Blanchett enthüllt Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs Elysees in Paris. Das bisschen Regen macht der Aktrice nichts aus. © Corbis via Getty Images Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada. © Formula 1 via Getty Images

Bill Kaulitz selbst formulierte vor der Live-Ausstrahlung klare Erwartungen an den Abend: "Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren – und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen." Zugleich stellte der Musiker klar: "Es soll ein 'Wetten, dass..?' werden, wie die Leute es kennen und lieben." Die traditionsreiche Kultshow wolle man keineswegs neu erfinden, sondern den unverwechselbaren Charakter bewahren. Große Worte, die es letztendlich auch zu beweisen gilt.