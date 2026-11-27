Der Winter ist für Autofahrer oft ein Graus: eisige Temperaturen, zugefrorene Scheiben und eiskalte Finger beim Kratzen. Da kommt schnell der Gedanke: "Ein kleines Sichtfenster reicht doch!" Doch Vorsicht: Das kann nicht nur gefährlich, sondern auch richtig teuer werden.

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Wer kennt es nicht: Es ist eiskalt, die Uhr tickt, und man ist spät dran. Schnell noch die Frontscheibe vom Eis befreien und los geht’s. Doch das ist keine gute Idee. Wer Ärger und hohe Strafen vermeiden will, sollte morgens mehr Zeit einplanen und das Auto rundum frei machen. Wir verraten, worauf du im Winter unbedingt achten solltest.

Dieser Fehler kann teuer werden

Auto im Winter © ullstein bild via Getty Images

Laut den österreichischen Verkehrsvorschriften ist es verboten, nur ein kleines "Guckloch" in der Windschutzscheibe freizukratzen. Alle Scheiben müssen eis- und schneefrei sein. Das bedeutet: Windschutzscheibe, Seitenfenster und Heckscheibe müssen freigemacht werden. Wenn du diese Regel missachtest, kann eine saftige Strafe von bis zu 10.000 Euro auf dich zukommen. Und sollte es zu einem Unfall kommen, haftest du möglicherweise auch mit deinem eigenen Geld.

Auch das Autodach muss von Schnee befreit werden

Viele Autofahrer vergessen, dass nicht nur die Scheiben, sondern auch das Autodach von Schnee befreit werden muss. Der Grund: Schmelzender Schnee oder Eis, das während der Fahrt vom Dach rutscht, kann andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Auch die Beleuchtung und die Kennzeichen des Fahrzeugs (sowie des Anhängers, wenn vorhanden) müssen sichtbar und frei von Schnee und Eis sein.

Auto im Winter © Getty Images

Motor warmlaufen lassen? Auch das kann teuer werden

So manch einer macht es sich bequem und lässt den Motor vor Fahrtantritt einige Minuten warmlaufen, um das Eis zu schmelzen und das Auto bei angenehmen Temperaturen zu betreten. Doch auch diese Gewohnheit ist laut ÖAMTC verboten. Das Warmlaufenlassen eines Motors im Stand ist umweltschädlich und führt zu einem beschleunigten Verschleiß des Motors. Abgesehen davon können bei einem Verstoß Strafen von 75 bis 150 Euro fällig werden. In besonders schweren Fällen sind sogar Strafen bis zu 10.000 Euro möglich.

Also, plane morgens am besten etwas mehr Zeit ein. So vermeidest du nicht nur hohe Strafen, sondern sorgst auch für deine eigene Sicherheit und die deiner Mitmenschen auf der Straße.