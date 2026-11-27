Von spektakulären Weltcup-Sprüngen in Innsbruck bis zu spontanen Abfahrten mitten in Graz liefern Wintersportler aktuell beeindruckende Bilder.

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Der Winter zeigt sich in Österreich schon jetzt von seiner actionreichen Seite – und das nicht nur hoch oben auf den Gletschern, sondern direkt vor den Haustüren zweier Landeshauptstädte.

Plötzlich Skipiste in Mariatrost

Ein kurzer Wintereinbruch reichte aus, um die Treppen zur Basilika Maria Trost in ein ungewöhnliches Wintersport-Revier zu verwandeln. Junge Skifahrer nutzten die frische Schneedecke, um die Stufen hinunter zu brettern. Die daraus entstandenen Clips verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken rasant und zeigen, wie schnell aus einem gewöhnlichen Wintertag ein urbanes Abenteuer wird.

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Und in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck geht es mit dem Hund durch den Spielpark. Es liegt genug Schnee, damit Till Strohmeyer über Kanten skaten kann.