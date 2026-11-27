Während Behörden und Landesregierung dies als rein gesetzliche Pflicht zur Mindestausstattung nach dem Kärntner Schulgesetz begründen, stößt die Maßnahme bei der FPÖ sowie in Teilen der Lehrerschaft auf scharfe Kritik.

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Die Kärntner Bildungsdirektion hat die Schulen per Mail angeleitet, neben jenem des Bundespräsidenten auch ein Porträt von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) aufzuhängen - und auch gleich eine Aufnahme mitgeschickt.

Während die Aufforderung laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" (Freitagsausgabe) für "Kopfschütteln" in Schulen sorgt und die FPÖ "Absurdität" ortet, verweist man in der Bildungsdirektion und der Landesregierung auf das Gesetz und Anfragen aus Schulen.

Mit Verweis auf das Kärntner Schulgesetz verweist die Bildungsdirektion auf die Verpflichtung, in jeder Schule ein Bild des Bundespräsidenten und ein Bild des Landeshauptmannes an einer geeigneten, allgemein zugänglichen Stelle anzubringen. Die Vollziehung obliege den Angeschriebenen als Schulerhalter. Damit die Schulen der Verpflichtung nachkommen können, wurde ihnen ein entsprechendes Porträt mitgeschickt, es möge ausgedruckt, gerahmt und aufgehängt werden.

FPÖ will Gesetz ändern

Dietmar Rauter, Generalsekretär der Kärntner FPÖ, kritisiert in einer Aussendung die "politische Vereinnahmung unserer Schulen". "Während unser Bildungssystem mit massiven Herausforderungen kämpft, scheint man im Büro des Landeshauptmannes vor allem damit beschäftigt zu sein, das eigene Porträt möglichst flächendeckend zu verbreiten." FPÖ-Chef Erwin Angerer befand, das Aufhängen von Landeshauptmann-Bildern in Schulen sei nicht zeitgemäß und kündigte eine Initiative im Landtag zur Änderung des Schulgesetzes an.

In der Bildungsdirektion und beim Land verweist man gegenüber der APA auf das Schulgesetz sowie auf Anfragen aus den Schulen nach dem Landeshauptmann-Wechsel. Deshalb habe die Landesregierung ein passendes Foto zur Verfügung gestellt. "Es handelt sich somit um eine gesetzliche Vorgabe im Rahmen der vorgeschriebenen Mindestausstattung von Schulen", heißt es in der Stellungnahme der Bildungsdirektion. Die Verpflichtung bestehe zumindest seit 2000 und gelte unabhängig von Person oder Parteizugehörigkeit. "Der Landeshauptmann selbst hat weder eine Anweisung noch eine sonstige Vorgabe zur Anbringung eines Fotos von sich in den Schulen gemacht."