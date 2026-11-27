Vom Streit um die Flüchtlingspolitik bis zum Ende von Schwarz-Blau spricht Sebastian Kurz über die prägenden Momente seiner politischen Karriere und gewährt dabei seltene Einblicke hinter die Kulissen.

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Versuche, ihn aus der Regierung zu drängen, vertrauliche Anrufe deutscher Politiker und eine Koalition, deren Ende er bis heute bedauert. In einem knapp zweistündigen Gespräch mit Benjamin "Ben" Berndt für den deutschen Podcast "Ungeskriptet" hat Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Einblicke in seine Zeit an der politischen Spitze Österreichs gegeben. Besonders ausführlich spricht der mittlerweile 40-Jährige über die Machtkämpfe während der Flüchtlingskrise 2015.

Mit seiner Forderung nach einer restriktiveren Migrationspolitik ist der damalige Außenminister auch innerhalb der österreichischen Regierung angeeckt. Sowohl der damalige Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) als auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hätten sich an der Politik der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel orientiert. "Insofern wurde ich damals als der wahnsinnig unangenehme Störenfried wahrgenommen", erinnert sich Kurz. Es habe immer wieder Versuche gegeben, ihn aus der Regierung zu werfen.

Vertrauliche Anrufe aus Deutschland

Auch auf europäischer Ebene hat sich Kurz mit seiner Forderung nach einer Schließung der Balkanroute zunächst wenige Freunde gemacht. "Als wir uns zu Beginn gegen Merkels Linie gestellt haben, waren wir die absoluten Outlaws", so Kurz. In Brüssel und Berlin sei seine Politik regelrecht verteufelt worden.

Mit der Zeit habe sich jedoch auch in Deutschland der Widerstand gegen Merkels Kurs formiert. Kurz berichtet von Anrufen aus den Reihen der CDU und von Ministern, die ihm im Vertrauen ihre Zustimmung signalisiert hätten, sich öffentlich aber nicht dazu bekennen wollten. "Ich würd es nie öffentlich sagen, aber danke, was ihr da tut", gibt Kurz den Inhalt solcher Gespräche wieder. Die vertraulichen Zusprüche hätten ihm in dieser Phase emotional gutgetan.

Abrechnung mit Merkels Flüchtlingspolitik

Merkels Flüchtlingspolitik hat 2015 auch innerhalb der österreichischen Regierung für Konflikte gesorgt. © APA/dpa/Stefan Sauer

Dass die damalige Politik der offenen Grenzen aus seiner Sicht maßgeblich zu den Todesfällen im Mittelmeer beigetragen hat, sieht Kurz bis heute als zu wenig aufgearbeitet an. Gleichzeitig hätten die Schlepper und Menschenhändler enorm davon profitiert. "Diese falsche Politik hat nicht nur Europa geschadet, sondern sie hat auch unendlich vielen Menschen das Leben gekostet", sagt Kurz.

Die Beweggründe von Menschen, die angesichts von Armut ihre Heimat auf der Suche nach einem besseren Leben verlassen, könne er durchaus nachvollziehen. Die Politik habe allerdings die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass der Sozialstaat funktionsfähig bleibe.

Auch bei der Integration komme es darauf an, wie viele Menschen aufgenommen werden. Während Kinder mit einer anderen Muttersprache in einem überwiegend deutschsprachigen Umfeld rasch Anschluss finden könnten, sehe die Situation bei einem umgekehrten Verhältnis anders aus. "Eine Schulklasse, wo keiner Deutsch als Muttersprache hat, ist fast unhandelbar", meint Kurz. Auch der Bildungsstand, die kulturelle Herkunft und die Religion der Zugewanderten würden bei der Integration eine Rolle spielen.

Kurz teilt gegen linke Medien aus

Dass er sich schon zu Beginn seiner Regierungskarriere mit Vorurteilen konfrontiert gesehen hat, führt Kurz auch auf die politische Ausrichtung mancher Medien zurück. Als er mit 24 Jahren Integrationsstaatssekretär geworden ist, sei er als junger ÖVP-Politiker aus reichem Elternhaus dargestellt worden, der kaum Berührungspunkte mit Migranten gehabt habe.

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Tatsächlich sei er in Meidling in einer ganz gewöhnlichen Familie aufgewachsen und habe öffentliche Schulen besucht. "In meiner Klasse war jeder Zweite ein Zuwanderer", erzählt Kurz. Insbesondere politisch links positionierte Medien hätten ihm damals keine faire Chance geben wollen.

Schwarz-Blau war für Kurz die schönste Zeit

Auch mehr als sieben Jahre nach dem Platzen der ÖVP-FPÖ-Koalition trauert Kurz dem damaligen Regierungsbündnis nach. Die Entstehung des Ibiza-Videos bezeichnet er als Ergebnis einer "gezielten Operation". Wer hinter der Finanzierung gesteckt habe, wisse er nicht.

Dass die damals veröffentlichten Ausschnitte die Wirkung des Videos verstärkt hätten, steht für Kurz außer Frage. Wer sich die insgesamt mehrere Stunden dauernden Aufnahmen ansehe, bekomme einen anderen Eindruck. "Das wirkt wesentlich unspektakulärer als der Zusammenschnitt, der damals veröffentlicht wurde", meint der Ex-Kanzler.

Auch mehr als sieben Jahre nach dem Ibiza-Skandal bedauert Kurz das Ende von Schwarz-Blau. © APA/HELMUT FOHRINGER

Eine Fortsetzung der Koalition mit anderem Personal wäre für Kurz rückblickend wünschenswert gewesen. Unklar sei damals allerdings gewesen, welche weiteren FPÖ-Funktionäre in die Affäre verwickelt waren und ob eine Fortsetzung der Regierung innerhalb der eigenen Partei mehrheitsfähig gewesen wäre. Auch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe Kurz mit Widerstand gerechnet. "Ich hätte es großartig gefunden, wenn wir diese Koalition fortgesetzt hätten, weil sie hoch erfolgreich war und es sicherlich die politisch schönste Zeit in meinem Leben war", sagt Kurz

Kuriose Begegnung am Flughafen in Tel Aviv

Auch über seine Karriere nach dem Rückzug aus der Politik verrät Kurz einige Details. So verdankt er sein Engagement in der Technologiebranche einer kuriosen Begegnung in Israel. Als bei einer Reise nach Tel Aviv sein ursprünglich vorgesehener Gastgeber kurzfristig ausgefallen ist, hat dieser jemanden geschickt, der Kurz am Flughafen abholen sollte.

Erst beim ersten Geschäftstermin sei dem Ex-Kanzler aufgefallen, dass sein vermeintlicher Chauffeur in der israelischen Technologieszene offenbar bestens bekannt war. Bei dem Mann handelte es sich um Shalev Hulio, den Mitgründer des Unternehmens NSO, das hinter der umstrittenen Spionagesoftware Pegasus steckt.

"Irgendwas mit Spionagesoftware will ich nicht machen, aber falls du jemals was anderes unternehmerisch machen möchtest, ruf mich an", habe Kurz dem Israeli damals angeboten. Einige Monate später hat Hulio nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen tatsächlich zum Telefon gegriffen. Gemeinsam haben die beiden schließlich das auf Cybersicherheit spezialisierte Unternehmen Dream Security mitgegründet.