Die Stadt ist weiß, die Temperaturen bleiben winterlich und bei Groß und Klein steigt die Lust auf eine rasante Schlittenfahrt. Wir zeigen die schönsten Rodelhügel für einen perfekten Winterausflug.

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Es ist endlich wieder richtig Winter in Wien. Der heftige Schneefall sorgte für außergewöhnliche Schneemengen: Auf der Hohen Warte wurden 18 Zentimeter Schnee gemessen. Ein Novemberwert, wie es ihn in Wien seit mehr als 40 Jahren nicht mehr gegeben hat.



Und das Beste für alle Winterfans: Die Temperaturen bleiben vorerst niedrig. Damit stehen die Chancen gut, dass die weiße Pracht nicht gleich wieder verschwindet. Die perfekte Gelegenheit also, den Schlitten aus dem Keller zu holen, sich warm einzupacken und die Wiener Rodelhügel unsicher zu machen!

Die schönsten Rodelplätze in Wien

1. Jesuitenwiese im Prater

Ein echter Klassiker ist die Jesuitenwiese im zweiten Bezirk. Der Rodelhügel bietet eine rund 30 bis 60 Meter lange Abfahrt und ist besonders bei Familien beliebt. Hier können auch jüngere Rodlerinnen und Rodler ihre ersten Erfahrungen auf dem Schlitten sammeln. Ein besonderer Vorteil: Die Jesuitenwiese ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Ein idealer Treffpunkt für einen spontanen Rodelausflug mitten in Wien.

2. Löwygrube

Wer es etwas rasanter mag, sollte der Löwygrube in Favoriten einen Besuch abstatten. Hier warten gleich zwei Rodelwiesen mit einer Länge von rund 220 und 150 Metern. Achtung: Die Hänge sind eher steil und deshalb vor allem für geübtere Rodlerinnen und Rodler geeignet. Wer hier hinunterflitzt, sollte genügend Abstand zu anderen Wintersportlern halten.

Rodeln © Getty Images/Westend61

3. Kurpark Oberlaa

Auch im zehnten Bezirk kommen Schlittenfans auf ihre Kosten. Im Kurpark Oberlaa befindet sich ein rund 200 Meter langer Rodelhügel in der Parkmitte. Die weitläufige Parkanlage eignet sich hervorragend für einen winterlichen Familienausflug. Wer nach mehreren Abfahrten eine Pause braucht, kann durch den verschneiten Park spazieren.

4. Roter Berg

Drei große Wiesen mit jeweils rund 280 Metern Länge machen den Roten Berg im 13. Bezirk zu einem besonders interessanten Ziel für Rodelbegeisterte. Die Abfahrten sind eher steil und bieten damit mehr Action als viele kleinere Rodelhügel in der Stadt. Hier ist allerdings Vorsicht geboten: Der Hang ist nicht unbedingt für absolute Anfänger geeignet.

5. Pötzleinsdorfer Schlosspark

Wer eine besonders schöne Winteratmosphäre sucht, sollte den Pötzleinsdorfer Schlosspark im 18. Bezirk besuchen. Oberhalb des Spielplatzes befindet sich ein rund 50 Meter langer Rodelhang. Die Strecke ist steil, läuft aber flach aus. Gerade für einen kurzen Rodelausflug mit Kindern ist der Park eine schöne Adresse.

6. Heuberggstätten

Eine weitere Möglichkeit wartet auf der Heuberggstätten im zehnten Bezirk. Der Rodelhang ist rund 300 Meter lang und damit eine der längeren offiziellen Rodelmöglichkeiten in Wien. Hier können Schlittenfans ordentlich Schwung holen – vorausgesetzt, die Schneedecke ist ausreichend und der Hang sicher befahrbar.

7. Donaupark

Auch der Donaupark in der Donaustadt bietet eine eigene Rodelmöglichkeit. Am sogenannten Kaffeehaushügel können Kinder und Erwachsene bei entsprechenden Schneeverhältnissen den Hang hinunterflitzen. Der Park ist ein beliebtes Ausflugsziel und lässt sich wunderbar mit einem winterlichen Spaziergang verbinden.

Rodeln rund um Wien: Diese Ausflugsziele lohnen sich

Wer lieber etwas mehr Natur und längere Abfahrten genießen möchte, findet auch außerhalb der Stadtgrenzen schöne Möglichkeiten.

8. Bisamberg

Am Bisamberg wartet eine Naturrodelbahn bei der Gamshöhe. Die Strecke ist kurvig und steil und daher eher für erfahrene Rodlerinnen und Rodler geeignet. Wer eine Herausforderung sucht und einen Ausflug ins winterliche Umland machen möchte, ist hier richtig. Vor der Anreise sollte allerdings geprüft werden, ob die Schneeverhältnisse tatsächlich ausreichen.

9. Perchtoldsdorfer Heide

Auch die Perchtoldsdorfer Heide ist ein Tipp für Schlittenfans aus Wien. Westlich der Sonnbergstraße befinden sich zwei Wiesen mit jeweils rund 300 Metern Länge, die sich bei ausreichend Schnee zum Rodeln eignen. Die weitläufige Landschaft macht den Ausflug besonders reizvoll. Hier lässt sich der Rodelspaß wunderbar mit einem Spaziergang in der winterlichen Natur verbinden.

10. Schwarzensee am Peilstein (Wienerwald)

Für Naturliebhaber: Von Schwarzensee im Triestingtal lässt sich eine gemütliche Winterwanderung in Richtung Peilsteinhaus unternehmen. Am Fuß des Berges lockt eine wunderschöne Rodelwiese mit echtem Waldrand-Charme.

Diese Rodelplätze gibt es außerdem in Wien

Rodeln © Getty Images

Wer lieber in der Nähe seines Wohnorts bleibt, hat noch weitere Möglichkeiten. Laut Stadt Wien eignen sich unter anderem folgende Parks und Grünflächen zum Rodeln: