NFL-Legende Tom Brady ist seit seinem Karriereende als TV-Experte für den US-Sender FOX tätig. Vor dem traditionellen Thanksgiving-Spiel in Dallas vergaß er wohl, dass er vor einem Millionen-Publikum live auf Sendung ist.

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Thanksgiving wird in den USA groß zelebriert. Neben den großen Familienessen mit Truthahn ist es zugleich auch der große Football-Feiertag. Während etwa die NHL an diesem Tag kein einziges Spiel ausführen darf, sitzt das ganze Land vor den Fernsehern und fiebert den NFL-Hits mit. Dabei wurden sie Zeuge, wie Tom Brady einer Kollegin live auf Sendung wohl etwas zu nahe kam.

Die mittlerweile 49-jährige NFL-Ikone beendete seine historische Karriere am 1. Februar 2023. Wenige Monate davor wurde die Scheidung von Top-Model Gisele Bündchen nach 13 Jahren bekannt. Doch in der Football-Pension begann er erst richtig abzukassieren, was ihn einem der begehrtesten Junggesellen der USA macht. Allein sein Deal mit dem US-Sender FOX als NFL-Experte bringt ihm mit 350 Millionen Dollar mehr Geld ein, als er in seiner Laufbahn als Quarterback kassiert hatte.

Aufgrund der Tatsache, dass er allerdings auch Anteilseigner der Las Vegas Raiders ist, gab es bereits früh Wirbel um die Besetzung. Dennoch setzt der Sender weiter auf Brady. Am Donnerstag durfte er seine Expertise auch beim NFL-Kracher zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles teilen.

Historische Dallas-Pleite

Während die Texaner gegen die Erzrivalen nicht nur 38:39 verloren und damit die größte Halbzeitführung (28:10) eines Thanksgiving-Spiels aus der Hand gaben, sorgte vor allem Brady mehrfach für Aufsehen. Als Philadelphia das Spiel in letzter Sekunde drehte, war die Quarterback-Legende aus dem Häuschen. Doch das ist nicht die Szene, die für großes Tuscheln sorgte.

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Bei der Begrüßung aus der Kommentatorenbox war die ganze FOX-Crew versammelt zu sehen. Bestens gelaunt begrüßte das Team das Millionen-Publikum. Brady dürfte dabei vor allem die Nähe von On-Field-Reporterin Erin Andrews genossen haben. Obwohl es immer wieder Gerüchte gibt, dass er mit Top-Model Candice Swanepoel zusammen sei, gab es einen herzlichen und innigen Griff auf das Knie seiner Kollegin.

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Brady reagiert nach Hoppala

Diese erwiderte die Geste sogar mit einem Lächeln und streichelte ihrem Sitznachbarn sanft über den Rücken. Erst danach fiel Brady wohl ein, dass die Aktion im Free-TV vor über hundert Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu sehen war. Nachdem ihm sein Grinsen kurz eingefroren ist, improvisierte er kurzerhand und betatschte auch das Knie seines irritierten Kollegen Kevin Burkhardt.

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Andrews ist allerdings in der NFL auch kein unbescholtenes Blatt. Bereits vor einigen Jahren ging ihr Flirt mit dem damaligen 49ers-Spielmacher Jimmy Garoppolo viral. Nun sorgt sie mit Brady erneut für Schlagzeilen und heizt die Gerüchteküche um den Junggesellen wohl weiter an.