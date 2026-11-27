Der FC Bayern kommt einfach nicht zur Ruhe. Vor dem Bundesliga-Duell mit dem Hamburger SV gibt es für Vincent Kompany die nächste bittere Nachricht: Michael Olise fällt auch am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) aus.

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Das bestätigte der Bayern-Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag. Besonders bitter für die Münchner: Wie lange der französische Offensivstar noch fehlen wird, ist völlig offen. Die ohnehin angespannte Personallage verschärft sich damit weiter – und das ausgerechnet vor einer intensiven Phase der Saison.

Die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr des Franzosen hat sich damit zerschlagen. Zur Erinnerung: Olise hatte sich beim 1:1 gegen den 1. FC Köln nach einem Pressschlag mit Tom Krauß eine Mittelfußprellung zugezogen und bereits das Champions-League-Spiel gegen OSC Lille verpasst. Nun steht fest: Auch in Hamburg muss der Bayern-Star am Samstag (ab 15.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) passen. Eine Prognose für sein Comeback wollte Kompany nicht abgeben.

Michael Olise fällt mit einer Mittelfußprellung auch für das Bundesliga-Duell gegen den HSV aus. Wie lange der Bayern-Star noch pausieren muss, ist offen. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Doch Olise ist längst nicht das einzige Problem. Mit Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies und Manuel Neuer fehlen fünf weitere Leistungsträger. Ob Jamal Musiala und Luis Díaz bereits wieder für die Startelf infrage kommen, ließ der Belgier offen. Für den Bayern-Coach wird die Suche nach der richtigen Aufstellung damit zur echten Herausforderung.

Kompany: »Haben 130 Tore nicht im Kader«

Trotz der zahlreichen Ausfälle will der Trainer nichts von Ausreden wissen. "Wir haben eine Realität, wir haben 130 Tore nicht im Kader. Trotzdem haben wir denselben Anspruch – wir wollen gewinnen", stellte Kompany klar. Und legte mit einer bemerkenswerten Aussage nach: "Im Moment haben wir nur einen Superstar – die Mannschaft. Mein Fokus ist auf diesem Superstar."

Eine klare Botschaft an seine verbliebenen Spieler: Jetzt muss das Kollektiv liefern. Einzelne Ausfälle sollen nicht als Erklärung für fehlende Ergebnisse herhalten. Vielmehr erwartet Kompany, dass jeder im Kader Verantwortung übernimmt.

Vier Spiele in neun Tagen: Bayern vor Kraftakt

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Münchnern ohnehin nicht. Innerhalb von neun Tagen warten gleich vier Partien. Entsprechend wichtig wird es, die vorhandenen Kräfte clever einzuteilen. "Wir brauchen den ganzen Kader", betonte Kompany, der sich bei weiteren Personalentscheidungen noch nicht in die Karten schauen ließ.