Ausschreitungen bei einem Europa-League-Spiel zwischen dem türkischen Fußballclub Beşiktaş Istanbul und dem israelischen Verein Hapoel Be'er Sheva in der georgischen Schwarzmeerstadt Batumi haben einen diplomatischen Eklat ausgelöst.

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Die ursprünglich in Istanbul geplante Begegnung war von der UEFA aus Sicherheitsgründen nach Georgien verlegt worden und musste am Donnerstag wegen Zusammenstößen zwischen türkischen Fans und der georgischen Polizei temporär unterbrochen werden. Beşiktaş gewann die Partie nach Wiederaufnahme des Spiels mit 2:1.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan telefonierte daraufhin mit seiner georgischen Kollegin, wie aus türkischen Diplomatenkreisen verlautete. Bereits vor Spielbeginn war es zu Zwischenfällen gekommen.

Besiktas-Spieler Kassoum Ouattara schnappte sich ebenfalls eine Palästina-Flagge © IMAGO/Anadolu Agency

Nach Angaben von Beşiktaş hatten die Sicherheitskräfte den türkischen Fans zunächst den Zutritt zum Stadion verwehrt. Erst nach einer Intervention des Vereins beim UEFA-Delegierten seien die Stadiontore geöffnet worden. Dem georgischen Innenministerium zufolge war es bereits auf dem Weg zum Stadion zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizisten gekommen.

Polizei entfernt Palästina-Flaggen gewaltsam

Während des Spiels entrollten Beşiktaş-Anhänger ein Transparent mit der Aufschrift "Aufstand gegen die Besatzung, Freiheit für Palästina", schwenkten Palästinenserfahnen und skandierten Parolen. Die Polizei schritt ein und entfernte auch Fahnen von friedlichen Protesten.

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Als Beamte versuchten, Festnahmen vorzunehmen, lieferten sich Fans Handgemenge mit ihnen und warfen Gegenstände auf sie. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, wie auf Videos zu sehen ist. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie und schickte beide Mannschaften in die Kabinen.

Das georgische Innenministerium teilte mit, drei Polizisten seien verletzt und 16 Menschen festgenommen worden. Einige Fans hätten Stadionsitze auf Polizisten geworfen. Das Ministerium wies Berichte, wonach die Polizei wegen der propalästinensischen Flaggen und Transparente Gewalt angewandt habe, "kategorisch" zurück. Ein Mitarbeiter von Beşiktaş sagte, fünf Fans würden im Krankenhaus behandelt.

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Der türkische Fußballverband verurteilte das Vorgehen der georgischen Polizei als "inakzeptabel". Beşiktaş erklärte, wegen des "unverhältnismäßigen Einsatzes von Gewalt" das türkische Generalkonsulat in Batumi und den europäischen Fußballverband UEFA eingeschaltet zu haben.

Auch Erdogan meldete sich zu Wort

Präsident Recep Tayyip Erdogan versicherte dem Vereinsvorsitzenden Serdal Adalı nach Vereinsangaben telefonisch, die Lage genau zu verfolgen.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel haben sich seit Beginn des Gaza-Einfalls massiv verschlechtert. Erdogan wirft Israel "Völkermord" im Gazastreifen vor. Propalästinensische Transparente und Sprechchöre sind in türkischen Fußballstadien häufig, auch rivalisierende Vereine wie Fenerbahce oder Galatasaray zeigten sich auf Social Media solidarisch.