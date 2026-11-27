Die Snowboard-Elite ist zurück auf der Weltcup-Bühne – und Österreichs Altstar Benjamin Karl hat wieder große Ziele! Am Wochenende startet die alpine Snowboard-Saison in China.

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Der Doppel-Olympiasieger will nach seinem Rücktritt vom Rücktritt gleich wieder vorne mitmischen.

Hohe Erwartungen

"Ich war bei den Trainingszeiten gut dabei, daher hoffe ich, dass ich auch im Weltcup wieder vorne mitmischen kann", sagt der 41-jährige Niederösterreicher vor dem Auftakt in Snow Ruyi. Die Vorbereitung sei so gut gewesen wie noch nie. Entsprechend hoch sind die Erwartungen im ÖSV-Team.

Jede Menge Erfahrung

Am Samstag stehen die ersten Parallel-Riesentorläufe der Frauen und Männer auf dem Programm, am Sonntag folgt ein Mixed-Team-Bewerb. Neben Karl setzt Österreich bei den Männern auf jede Menge Erfahrung: Andreas Prommegger (46), Alexander Payer (37) und Fabian Obmann (30) gehören ebenfalls zum Aufgebot. Besonders viel traut Karl seinem Landsmann Dominik Burgstaller zu. Der 25-Jährige habe im Training ordentlich Tempo gemacht – sowohl im Riesentorlauf als auch im Slalom.

Junge geben Gas

Burgstaller selbst geht mit einem "Super-Gefühl" in die Saison. Zunächst will er mit seiner noch hohen Startnummer den Sprung in die K.o.-Runde schaffen. Payer erwartet unterdessen einen besonders engen Kampf: Die Konkurrenz werde stärker, junge Fahrer drängen nach und einige russische Athleten kehren als neutrale Sportler zurück.

Das Feuer brennt noch

Bei den ÖSV-Frauen ist das Aufgebot deutlich kleiner. Nur Claudia Riegler (53) und Martina Ankele (24) sind in China am Start. Für Riegler beginnt bereits ihre 32. volle Weltcup-Saison – das Feuer brennt offenbar noch immer.

Umbruch in der internationalen Szene

International steht ein Umbruch bevor: Mehrere Top-Fahrerinnen haben ihre Karriere beendet, andere pausieren wegen einer Babypause. Bei den Männern will der Italiener Maurizio Bormolini seinen Vorjahreserfolg wiederholen, bei den Frauen peilt Japans Tsubaki Miki den dritten Gesamtweltcup-Sieg in Serie an.