Nach der scharfen Kritik von Joshua Kimmich meldet sich nun Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen zu Wort. Doch statt einer großen Erklärung gibt es vor allem eines: eine klare Ansage, dass intern gesprochen werden soll.

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Auslöser ist die 1:2-Niederlage des FC Bayern in der Champions League gegen Lille. Danach hatte Kimmich seinen Mitspieler Jamal Musiala öffentlich in Schutz genommen und die Klubführung rund um Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Dreesen scharf kritisiert. Vor allem die öffentlichen Aussagen über Musialas Gesundheitszustand (kurze Bewusstseinstörungen durch neurologische Dysfunktionen) und einen möglichen Gehaltsverzicht seien für ihn ein "absolutes No-Go" und "nicht Bayern-like".

Knappes Statement

Rund 16 Stunden später wurde Dreesen bei der Präsentation eines neuen Stadionprojekts in Unterhaching auf die Attacke angesprochen. Seine Reaktion fiel knapp aus: "Wir wollen uns ums Kümmern kümmern und nicht ums Reden." Deshalb werde er sich dazu nicht weiter äußern. Das Thema solle intern geklärt werden.

Nicht gesagt und gesagt

Ob es auch ein persönliches Gespräch mit Bayerns Kapitän Kimmich geben wird, ließ der Bayern-CEO offen. "Das habe ich nicht gesagt", stellte Dreesen klar. Seine Aussage habe sich auf das Thema Jamal Musiala bezogen. Dazu sei bereits "hinreichend genug gesagt worden".

Von Kimmich-Kritik überrascht?

Brisant: Obwohl Kimmich betont hatte, seine Kritik bereits intern angesprochen zu haben, sollen laut Medienberichten nicht alle Verantwortlichen in der Klubführung davon gewusst haben. Zumindest ein Teil der kritisierten Bosse sei von den deutlichen Worten des Mittelfeldstars überrascht worden. Ein klärendes Gespräch zwischen Kimmich und der Führungsetage gilt daher als wahrscheinlich. Der Machtkampf hinter den Kulissen dürfte Bayern also noch beschäftigen.