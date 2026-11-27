Der Winter ist da – und Salzburgs Skigebiete starten in die neue Saison! Neuschnee, eisige Temperaturen und jede Menge Kunstschnee sorgen für beste Bedingungen. Drei Skigebiete sind bereits teilweise geöffnet, fünf weitere starten jetzt.

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In Obertauern laufen die Vorbereitungen für das große Opening am Freitag und Samstag auf Hochtouren. Vier Lifte sind bereits seit 20. November in Betrieb, nun wird das Angebot erweitert. Die Schneekanonen arbeiten bei Temperaturen um minus drei Grad auf Hochtouren. Am Samstag wartet zudem ein musikalischer Höhepunkt: Die Fantastischen Vier stehen auf der Bühne.

Teilbetrieb in Gastein

Auch Gastein startet am heutigen Freitag mit einem Teilbetrieb. Die Bergbahnen setzen bei der Beschneiung ausschließlich auf Wasser und Kälte – chemische Zusätze kommen nicht zum Einsatz. Die Speicherteiche wurden bereits gefüllt.

Start am Wochenende

Ab Samstag öffnen auch Teile von Snow Space Salzburg mit Flachau, Wagrain und St. Johann-Alpendorf. Dort stehen rund 1000 Schneekanonen und Schneelanzen bereit. Eine Neuerung gibt es in Wagrain: Die neue Grafenbergbahn ersetzt gleich drei bisherige Sesselbahnen.

Pizzera & Jaus in Gastein

Ebenfalls in den Winterbetrieb startet der Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn. Neben den ersten Schwüngen auf den Pisten stehen auch zahlreiche Events auf dem Programm. Mitte Dezember steigt dort das Elektro-Festival "Rave on Snow" zum bereits 30. Mal. In Gastein sorgen am 11. und 12. Dezember Pizzera & Jaus sowie Paul Kalkbrenner für Konzertstimmung.