Der erste große Schneefall bringt nicht nur rutschige Straßen, sondern auch eine wichtige Pflicht für Hausbesitzer und Mieter: Wer muss in Wien eigentlich den Gehsteig räumen? Und wer haftet, wenn ein Passant auf einer vereisten Stelle stürzt?

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Grundsätzlich sind die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke für die Gehsteige verantwortlich. Zwischen 6 und 22 Uhr müssen Schnee und Eis beseitigt und bei Glätte geeignete Streumittel eingesetzt werden. Die Pflicht gilt für Gehsteige und Gehwege bis zu drei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt. Gibt es keinen Gehsteig, muss ein ein Meter breiter Streifen entlang der Hausfront geräumt werden.

Blick in den Mietvertrag

Doch auch Mieter können in die Pflicht genommen werden: Allerdings nur, wenn die Räum- und Streupflicht ausdrücklich im Mietvertrag übertragen wurde. Eigentümer können die Aufgabe ebenso an eine Hausverwaltung oder einen professionellen Winterdienst vergeben. Wichtig: Wer die Pflicht übernimmt, muss sie auch zuverlässig erfüllen. Bei Abwesenheit darf der Gehsteig nicht einfach ungeräumt bleiben.

Aufpassen beim Streuen

Besonders streng sind die Wiener Regeln beim Streuen. Salz ist im Umkreis von zehn Metern um ungeschützte Grünflächen und Baumscheiben verboten. Stickstoffhaltige Auftaumittel sind generell tabu. Erlaubt ist Splitt mit einer Korngröße von zwei bis acht Millimetern. Schnee darf außerdem nicht auf Fahrbahnen oder Radwege geschoben werden.

Strafen drohen

Wer seine Pflichten vernachlässigt, riskiert Strafen: Bis zu 72 Euro können laut ÖAMTC bei Verstößen gegen die Räum- und Streupflicht fällig werden. Bei gefährlichen Schneewechten oder Eiszapfen auf Dächern drohen sogar bis zu 726 Euro. Richtig teuer kann es werden, wenn jemand stürzt: Dann können Schmerzengeld, Behandlungskosten und Verdienstentgang dazukommen – bereits bei leichter Fahrlässigkeit.