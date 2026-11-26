Die Stadt rät angesichts der Schneelage dazu, geplante Ausflüge in den Wienerwald zu überdenken. Auch beim Besuch der Parkanlagen gilt es, einiges zu beachten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Neuschnee hat die Parks und Wälder in eine Winterlandschaft verwandelt. Doch wer einen Spaziergang durch den Schnee plant, sollte aufpassen. Unter der Last des nassen Schnees können Äste abbrechen oder im schlimmsten Fall ganze Bäume umstürzen. Auch auf den Waldwegen ist man vor solchen Gefahren nicht sicher.

Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt (MA 49) empfiehlt daher, die Wetterentwicklung im Auge zu behalten und gegebenenfalls auf einen geplanten Ausflug in den Wienerwald zu verzichten. "Insbesondere während und unmittelbar nach intensiven Schneefällen ist erhöhte Vorsicht geboten", betont Günther Annerl, stellvertretender Leiter der MA 49.

Nicht alle Wege in Parks werden geräumt

Wer in einer der mehr als 1.000 Parkanlagen unterwegs ist, muss vielerorts mit Schnee und Glätte rechnen. Die Wiener Stadtgärten kümmern sich zwar um die Gehsteige und Wege entlang der Parks, innerhalb der Anlagen werden aber nur wichtige Fußwege, etwa die Zugänge zu U-Bahn-Stationen, geräumt und gestreut. Hinweisschilder an den Parkeingängen machen darauf aufmerksam, dass bei Schnee und Glatteis nur geräumte oder gestreute Wege benützt werden dürfen.

Winterdienst betreut mehr als 100 Kilometer

Der Neuschnee kann auch in Parks und Wäldern zur Gefahrenquelle werden. © Stadt Wien/David Bohmann

Nicht überall in den mehr als 1.000 Parkanlagen der Stadt können Besucher mit geräumten Wegen rechnen. Die Mitarbeiter der Wiener Stadtgärten halten neben den Gehsteigen entlang der Parks auch wichtige Fußwege innerhalb der Anlagen frei, etwa die Zugänge zu U-Bahn-Stationen. Bei Schnee und Glatteis dürfen nur geräumte oder gestreute Wege benützt werden. Darauf weisen Schilder an den Parkeingängen hin. Insgesamt gilt es für die Wiener Stadtgärten, mehr als 100 Kilometer an Wegen und Stiegen von Schnee und Eis zu befreien. Über 220 Mitarbeiter stehen dafür zur Verfügung, wobei sich zwei Teams im Wochenrhythmus abwechseln. Auf Streusalz verzichten die Stadtgärten, verwendet wird ausschließlich Streuriesel.