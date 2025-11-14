"Klassik unter Sternen": Grafenegg-Premiere mit Preview Night

"Klassik unter Sternen" geht 2026 erstmals in Grafenegg über die Bühne – und das gleich mit zwei Konzertabenden. Elīna Garanca lädt am 3. Juli zur Preview Night, weil das Galakonzert tags darauf schnell ausverkauft war.

Nach 17 Jahren auf dem Göttweiger Berg wechselt "Klassik unter Sternen" nach Grafenegg, das Open-Air am 4. Juli 2026 wird erstmals vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich begleitet. Da das Galakonzert in wenigen Tagen ausverkauft war, lädt Elīna Garanca am Tag davor zur "Garanca Preview Night". Stift Göttweig sei für sie "viele Jahre ein besonderer Kraftort" gewesen, nun freue sie sich "auf das neue Kapitel in Grafenegg", sagte Garanča anlässlich eines Pressegesprächs am Freitag.

Der Wechsel sei ein "bewusster Schritt", um "'Klassik unter Sternen' langfristig weiterzuentwickeln und auf eine neue, zukunftsfähige Bühne zu heben", wurde in einer Aussendung betont. Geboten wird im Wolkenturm ein Best-of-Programm mit den schönsten Arien, Duetten und Ensembles aus eineinhalb Jahrzehnten künstlerischer Zusammenarbeit - kuratiert von Elīna Garanča und ihrem Ehemann Karel Mark Chichon, der weiterhin die musikalische Leitung übernimmt. Als Highlight wurde das "Kulturpicknick mit Elīna Garanča's ZukunftsStimmen" bei freiem Eintritt, das junge Talente ins Zentrum rückt, angekündigt. "Elīna Garanča Erlebniswelt" führt Besucher durch den Schlosspark und stimmt mit einer Dokumentation auf das Konzerterlebnis ein.