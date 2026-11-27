Nach nur einem Podestplatz aus sechs Rennen reist der ÖSV für den Speed-Auftakt nach Nordamerika, wo Alpinchef Christian Mitter trotz aller Zuversicht vor allem Kampfgeist einfordert.

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Mit nur einem Podestplatz aus den ersten sechs Weltcuprennen hat der ÖSV in Europa einen mühsamen Saisonstart hingelegt, ehe am Samstag der Super-G in Copper Mountain wartet (19:45 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker).

Alpinchef Christian Mitter hofft beim ersten Nordamerika-Block auf eine Wende, wenn die Speed-Rennen anstehen und die Mannschaft sich in den USA stabilisieren will. Nach dem Heim-Slalom in Gurgl, bei dem Michael Matt als Fünfter Schadensbegrenzung betrieb und fünf ÖSV-Läufer den zweiten Durchgang erreichten, betonte Mitter, dass niemand im Team etwas geschenkt bekommt.

Joshua Sturm macht beim ÖSV Mut

Als Lichtblick inmitten des durchwachsenen Auftakts in den WM-Winter hob Mitter den 25-jährigen Tiroler Joshua Sturm hervor, der in Gurgl nach Fehlern noch von Platz fünf auf elf zurückfiel. Trotz des Rückfalls im Finale sieht der Sportliche Leiter Sturm auf dem richtigen Weg und fordert Vertrauen in den eigenen Schwung sowie die Linie. Sturm reist nun ebenfalls nach Nordamerika, wo für ihn am 29. November in Copper Mountain und am 6. Dezember in Beaver Creek zwei Riesentorläufe auf dem Programm stehen.

Kriechmayr und Haaser als Hoffnungsträger

Hoffnungsträger im Speed-Bereich: Vincent Kriechmayr (hier im Archivbild) zählt beim Super-G in Copper Mountain zum Kreis der ÖSV-Anwärter, wenn Österreichs Ski-Asse nach dem durchwachsenen Saisonstart in den USA angreifen. © GEPA pictures/ Mario Buehner-Wei

Große Erwartungen knüpft Mitter an den Männer-Super-G in Copper Mountain, den er als stärkste der acht Disziplinen bei Männern und Frauen bezeichnet. Mit Assen wie Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Marco Schwarz sieht sich der ÖSV im Speed-Bereich breit aufgestellt, während in Colorado nach einer verschobenen Schneekontrolle zuletzt eisige Temperaturen die Beschneiung ermöglichten. Gleichzeitig blickt Mitter bereits Richtung Beaver Creek in der Hoffnung, dass dort die klassische Abfahrt ausgetragen werden kann.