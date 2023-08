Alarmstufe Rot vor dem Formel-1-Klassiker in Monza (Sonntag, 15 Uhr/Sport24-Liveticker): Ferrari kommt ohne Saisonsieg zum Heim-Grand-Prix!

Mamma Mia! Seit Monaten kämpft Ferrari verzweifelt, Red-Bull-Überflieger Max Verstappen näher zu kommen. Vor dem Heim-GP in Monza (Sonntag, 15 Uhr/ORF1 live) jagt eine Krisensitzung die andere. Neo-Teamchef Fred Vasseur, erst seit Saisonbeginn als Nachfolger für den glücklosen Mattia Binotto geholt, ist bereits angezählt.

Die alarmierenden Fakten: Den bislang letzten Ferrari-Sieg hat Charles Leclerc am 10. Juli 2022 beim Österreich-GP in Spielberg eingefahren. Damit ist die Scuderia seit bereits 24 Rennen sieglos, zudem droht wie 2021 eine komplette Pleiten-Saison. Vom WM-Titel-Ziel, das seit dem bislang letzten Ferrari-Weltmeister 2007 (Kimi Räikkönen) Jahr für Jahr zu Saisonbeginn ausgegeben wird, hat man sich ohnehin längst verabschiedet.

Verstappen hat mehr als drei Mal so viele Punkte wie Top-Ferrari-Mann Sainz

Bei den bisherigen 13 Saisonrennen legte Ferrari eine fast beispiellose Pleiten-, Pech- und Pannenserie hin. Letztes Wochenende in Zandvoort krachte Charles Leclerc im Qualifying nach einem Fahrfehler in die Leitplanken und musste von Startplatz 4 loslegen. Im Rennen vergaß man nach einer Aufholjagd beim Boxenstopp auf seine Reifen, ehe der Monegasse mit Unterbodenschaden ausfiel. Carlos Sainz kam über Platz 5 nicht hinaus.

Aktuell liegt Carlos Sainz mit 102 Punkten Rückstand auf WM-Leader Verstappen (339 P.) nur auf WM-Platz fünf, Charles Leclerc (99 P.) ist Sechster. Im Klartext: Verstappen hat heuer schon mehr als drei Mal so viele Punkte gesammelt wie der beste Ferrari!

Speziallackierung für Monza - Berger: "Emotionen wichtiger als Konstanz"

Die rot-weiß-rote Ferrari-Legende Gerhard Berger beruhigt: "Auch zu meiner Zeit war der letzte Ferrari-Weltmeister schon ewig her (Jody Scheckter 1979, d. Red.). Diese Ups und Downs gehören bei Ferrari einfach dazu. Das liegt auch an der italienischen Mentalität, wo die Konstanz nicht die oberste Priorität hat, sondern die Emotion." Zum Trost für die Fans gibt's werden Leclerc und Sainz die roten Boliden in einer Sonder-Lackierung durchs Autodromo di Monza jagen.