Sie soll so gefoltert worden sein, dass ihre eigene Mutter sie nach der Haft zunächst nicht wieder erkannte. Jetzt droht der 21-jährigen Taraneh Rahimi im Iran die Hinrichtung. Ihr Schicksal sorgt international für Entsetzen.

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Taraneh Rahimi sitzt im Iran in Haft und soll zum Tode verurteilt worden sein. Die 21-Jährige war im Jänner gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Romina bei Protesten gegen das Regime festgenommen worden. Laut BBC, die sich auf Angehörige und Menschenrechtler beruft, soll sie während ihrer Haft schwer misshandelt worden sein.

Ihre Familie wusste demnach mehr als drei Monate lang nicht, wo die beiden Schwestern festgehalten wurden. Als die Mutter sie schließlich besuchen durfte, soll sie ihre Töchter zunächst kaum erkannt haben.

Mutter erkannte Zwillinge zunächst nicht

Die Gesichter der beiden jungen Frauen seien geschwollen und von Blutergüssen übersät gewesen. Auch Haare sollen ihnen ausgerissen worden sein. Ihre Mutter habe die Töchter schließlich an ihren Stimmen erkannt, berichtet die BBC unter Berufung auf Angehörige.

Taraneh soll zudem so schwer an den Beinen verletzt worden sein, dass sie kaum noch gehen kann. Auch eine Kopfverletzung soll unbehandelt geblieben sein und Probleme mit ihrem Gleichgewicht verursacht haben.

Geständnis soll Schwester retten

Besonders erschütternd sind die Vorwürfe rund um ihr Geständnis. Laut ihrem Cousin sollen Verhörbeamte Taraneh damit gedroht haben, ihre Zwillingsschwester vor ihren Augen zu vergewaltigen. Daraufhin habe sie ein Geständnis unterschrieben.

© Getty Images

Die BBC konnte nach eigenen Angaben Teile eines Urteilsdokuments einsehen. Taraneh wurde demnach wegen "Moharebeh" – häufig übersetzt als "Kriegsführung gegen Gott" – zum Tode verurteilt. Unter anderem soll sie eine Klingenwaffe gezogen haben. Die Vorwürfe bestreiten die beiden Schwestern laut ihrem Cousin.

Auch Romina wurde verurteilt: Sie soll 25 Jahre Haft erhalten haben.

Sechs Frauen droht die Hinrichtung

Taraneh gehört laut BBC zu sechs Frauen, die heuer im Zusammenhang mit den Jänner-Protesten zum Tode verurteilt wurden. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden bereits mindestens 39 Menschen im Zusammenhang mit den Protesten hingerichtet.

Die iranische Botschaft in London weist die Foltervorwürfe zurück. Todesurteile würden nicht wegen friedlicher Proteste verhängt, sondern beträfen unter anderem Fälle von vorsätzlicher Tötung oder "Moharebeh".

Familie versucht, ihr Hoffnung zu geben

Taraneh liebt Pferde und träumt davon, eines Tages eine eigene Pferdezucht aufzubauen. Ihre Familie versucht, ihr trotz der dramatischen Lage Hoffnung zu machen und verspricht, diesen Traum gemeinsam mit ihr zu verwirklichen.

"So versuchen wir, ihr Hoffnung zu geben", sagt ihr Cousin.