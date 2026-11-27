Die serbische Studentenliste hat am Freitag Radomir Saičić als ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 27. Dezember präsentiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der 65-jährige Professor am Institut für Organische Chemie der Belgrader Universität und Mitglied der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste unterstützte von Beginn an die Studentenproteste. Im Oktober war er als Abgeordneter der Studentenliste auch ins Parlament gewählt worden.

Im Präsidentenamt werde er sich an seine verfassungsmäßigen Befugnisse halten, betonte Saičić bei einer Pressekonferenz der Studentenliste. Auch sei er bereit, die Verantwortung für das Amt zu übernehmen. Gleichzeitig verwies er darauf, dass das vergangene Jahrzehnt durch den Verfall des Rechtsstaates, Korruption und Hassreden gekennzeichnet gewesen sei. "Institutionen, die verpflichtet waren, Bürger in Schutz zu nehmen, haben am häufigsten diejenigen an der Macht geschützt. Studenten und Schüler, die Verantwortung forderten, wurden zu Staatsfeinden erklärt, ihre Forderungen wurden mit Drohungen und Gewalt erwidert", sagte Saičić.

Die seit 2012 regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS) dürfte nach Ankündigung des früheren Präsidenten Aleksandar Vučić womöglich keinen eigenen Präsidentschaftskandidaten aufstellen.

Die vorgezogene Präsidentschaftswahl war notwendig geworden, nachdem Vučić Ende September vorzeitig sein Amt niedergelegt hatte, um bei der Parlamentswahl zu kandidieren. Der serbische Präsident wird direkt vom Volk für fünf Jahre gewählt. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich.