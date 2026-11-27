Ein plötzlicher Wintereinbruch hat das Nachbarland Tschechien fest im Griff und sorgt knapp hinter der Grenze für Ausnahmezustand. Wer aktuell Richtung Prag unterwegs ist, braucht viel Geduld.

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Plötzlicher und rasanter Schneefall und eisige Temperaturen wie in Österreich haben das öffentliche Leben in Tschechien seit Donnerstag massiv ausgebremst.

600 Einsätze: Lkws bleiben auf Straßen stecken

Für Österreich-Pendler, Frächter und Wochenend-Ausflügler bedeutet die Wetterlage erhebliche Verzögerungen auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen.

Die tschechischen Feuerwehren rückten am Donnerstag und Freitag zu mehr als 600 Einsätzen aus. Blechschäden, Karambolagen und Umgestürzte Bäume.

Um die wichtigsten Transitstrecken – darunter auch die Verbindungen aus Richtung Niederösterreich und Oberösterreich – halbwegs befahrbar zu halten, kämpften die Räumdienste rund um die Uhr gegen die Schneemassen an.

Allein innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 4.600 Tonnen Streusalz auf den Autobahnen und Staatsstraßen aufgebracht.

Flugchaos am Prager Airport

Auch für Flugreisende aus Österreich, die über Prag fliegen oder dort landen wollten, kam es zu unfreiwilligen Wartezeiten. Am internationalen Václav-Havel-Flughafen sorgte das dichte Schneetreiben für massive Probleme. Wegen schlechter Sicht und aufwendiger Enteisungen kam es stundenlang zu Verspätungen im Flugplan.

Auch in der Hauptstadt Prag kommt es zu Problemen: Ausgerechnet bei den aktuellen Minustemperaturen fiel in Prag eine Fernwärmeleitung wegen eines technischen Defekts aus. Rund 26.000 Haushalte hatten dadurch vorübergehend weder Heizung noch warmes Wasser.