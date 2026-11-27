Erst hochsommerliche Hitze, dann plötzlicher Wintereinbruch – und dazwischen viel zu wenig Regen: Die offizielle Herbstbilanz der GeoSphere Austria zeigt, wie ungewöhnlich die vergangenen drei Monate in Österreich wirklich waren.

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Wer im September noch im Freibad lag, erlebte keinen Ausreißer, sondern den Start in den 13.-wärmsten Herbst der 260-jährigen Messgeschichte.

Hoher Sonnenanteil, viel zu warm

Die Temperaturen lagen bis zu sieben Grad über dem langjährigen Mittel. Den absoluten Hitzerekord des Herbstes verzeichnete Pottschach in Niederösterreich am 8. September mit 34,7 Grad. Auch der Oktober blieb mild und bescherte Österreich zusammen mit dem September jede Menge Sonnenschein (plus 28 Prozent im September, plus 17 Prozent im Oktober). Am meisten Sonne gab es im Donauraum, in Wien und im Nordburgenland mit einem Plus von bis zu 35 Prozent. Erst der November zeigte sich trüb und grau (minus 15 Prozent Sonne).

Plötzlicher Winter-Schock Ende November

Bis weit in den November hinein hielten sich die überdurchschnittlichen Temperaturen. Erst in der letzten Novemberwoche folgte der radikale Wetterumschwung: Ein Kaltlufteinbruch brachte vor allem im Süden und Osten Österreichs den ersten Schnee.

In St. Leonhard im Pitztal (Tirol) stürzte das Thermometer auf eisige minus 13,9 Grad – der bisherige Tiefstwert an einem bewohnten Ort.

Trotz des Kälteeinbruchs fällt die Gesamtbilanz eindeutig aus: Der Herbst 2026 war um 0,7 Grad wärmer als das Klimamittel 1991 bis 2020 (und sogar 1,4 Grad über dem Mittel von 1961 bis 1990).

Zu wenig Wasser im Land

Weitaus besorgniserregender als die Temperaturen ist laut GeoSphere-Klimatologe Alexander Orlik aber der fehlende Regen. Der Herbst 2026 ist bereits die achte Jahreszeit in Folge mit einer negativen Niederschlagsbilanz.

Landesweit fiel um 27 Prozent weniger Regen und Schnee als üblich. Besonders extrem traf es diese Regionen: