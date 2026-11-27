Im neuen Zushi Market in der Wiener Innenstadt bekommt das Personal elektronische Verstärkung. Österreichs erster humanoider Gastro-Roboter soll die Gäste empfangen und unterhalten.

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Mit seinen 1,30 Metern ist Arnie zwar eine ganze Spur kleiner als Arnold Schwarzenegger, dafür hat er einen Job, den man dem "Terminator" wohl nicht zugetraut hätte. Im neuen Lokal von Zushi Market in der Babenbergerstraße in der Inneren Stadt kümmert sich der 35 Kilo schwere Roboter künftig um die Restaurantgäste.

Roboter begleitet Gäste zu ihren Tischen

Statt auf Rollen bewegt sich der elektronische Mitarbeiter auf zwei Beinen fort. Er begrüßt die Gäste, kennt ihre Reservierungen und begleitet sie zu ihren Tischen. Mit seinen menschenähnlichen Bewegungen soll Arnie auch für Unterhaltung sorgen. Für den Einsatz von Österreichs erstem humanoiden Gastro-Roboter hat sich die Restaurantkette mit der Wiener Marketingagentur Hypehunters zusammengetan.

500 Sushi-Bowls um je einen Euro

Zur Eröffnung des neuen Restaurants lockt Zushi Market mit Sonderangeboten. © Zushi Market

Wer sich mehr für Sushi als für Roboter begeistert, kommt bei der Eröffnung ebenfalls auf seine Kosten. Die Restaurantkette bringt ihr bereits aus Österreich und Deutschland bekanntes All You Can Eat & Drink Buffet-Konzept in die Wiener Innenstadt. Vom 6. bis einschließlich 8. Dezember gibt es für die Instagram-Follower von Zushi Market das Buffet nach dem 1+1-Gratis-Prinzip. Am 7. Dezember werden ab 13 Uhr zudem 500 Zushi To Go Bowls um jeweils einen Euro angeboten. Auch "Arnie" wird an diesem Tag seinen großen Auftritt haben.