Koch-Show: »The Taste« mit Johann Lafer als Gastjuror
Kulinarik. Einer der berühmtesten TV-Köche Deutschlands beehrt das "The Taste"-Studio: Johann Lafer! Seine Aufgabe fürs Teamkochen ist eher speziell, denn der gebürtige Österreicher besitzt über 800 Paar Schuhe _ und das ist auch seine Inspiration. Ob Anzugschuhe, Badelatschen, Wanderschuhe oder bunte Sneakers: Wer bringt das Thema am besten auf den Löffel? Auch die Coaches müssen erneut beweisen, dass sie nicht nur über guten Geschmack verfügen, sondern auch über Wissen und Schnelligkeit!
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