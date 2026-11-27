Der kleine Bruder des Black Friday lockt mit Online-Angeboten.

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Mit dem Black Friday startet der Shoppingwahn, und das Weihnachtsgeschäft wird eingeläutet. Was sich früher auf den stationären Handel beschränkt hat, ist längst auch im Internet angekommen.

Daher kommt der Cyber Monday

Die Idee war ursprünglich, die Rabatte auf Onlineangebote auszudehnen und das Geschäft noch einmal anzukurbeln. Daher wurde in den USA 2005 der Cyber Monday eingeführt. Er ist tradtionell am Montag nach dem Black Friday. Dieses Jahr fällt er also auf den 30. November 2026.

Bringt er noch etwas?

Die Frage nach dem Sinn des Cyber Mondays stellen sich viele zu Recht. Denn zum Black Friday locken Onlineshops ohnehin schon mit vielen Rabatten, von denen sich nicht alle auszahlen. Wozu also noch einen extra Shoppingtag im Internet?

Wie beim Black Friday gilt auch am Cyber Monday: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nicht jeder Rabatt lohnt sich, denn oft preisen Händler Angebote als großzügiger an, als sie sind. Trotzdem kannst du das eine oder andere Schnäppchen finden. Bei Elektronik und Haushaltsgeräten sind oft wirklich gute Nachlässe zu holen. Aber prüfe gut, ob es sich um einen richtigen Rabatt handelt oder nur um eine gute Werbestrategie.