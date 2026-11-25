Der Technologiekonzern Google arbeitet an einer Technologie, die Fernsehen grundlegend verändern könnte. Ein neu angemeldetes Patent beschreibt ein System, das rund um die Uhr personalisierte TV-Inhalte generiert, in denen die Zuseher selbst als digitale Hauptdarsteller agieren.

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Die vom Branchendienst Patentlyze entdeckte Patentschrift mit dem Titel „Erstellung eines auf den Nutzer zugeschnittenen Kanals von Videoerlebnissen" offenbart ein System namens „My Channel". Anstelle von Filmen und Serien mit realen Schauspielern und Drehbuchautoren sieht Googles Konzept einen permanenten Fluss von künstlich generierten Geschichten vor.

Das System greift dafür auf bereits vorhandene Nutzerdaten zurück:

Nutzerdaten und Sehgewohnheiten: Bisherige Wiedergabeverläufe und demografische Merkmale bilden die Basis für die Handlung.

Bisherige Wiedergabeverläufe und demografische Merkmale bilden die Basis für die Handlung. Virtueller Avatar: Durch die Verknüpfung von hochgeladenen Fotos und Stimmproben des Nutzers erstellt die KI eine digitale Kopie.

Durch die Verknüpfung von hochgeladenen Fotos und Stimmproben des Nutzers erstellt die KI eine digitale Kopie. Kontext und Standort: Gerätestandort, Spracheinstellungen und aktuelle Vorlieben steuern die Ausspielung.

Gerätestandort, Spracheinstellungen und aktuelle Vorlieben steuern die Ausspielung. Gezielte Rollenverteilung: Der Nutzer wird in der gesamten Videoproduktion als tragende Hauptfigur inszeniert.

Gesteuert wird dieser Prozess von großen Sprachmodellen (LLMs), wie sie auch bei modernen Chatbots zum Einsatz kommen. Die Bandbreite der Genres reicht von Krimikomödien über heitere Liebeskomödien und Science-Fiction-Abenteuer bis hin zu rasanten Action-Thrillern.

Verknüpfung mit Weltereignissen und Sehgewohnheiten

Das System beschränkt sich nicht auf fiktive Handlungen, sondern verarbeitet auch aktuelle Weltereignisse in Echtzeit. In den Patentschriften schildert Google konkrete Anwendungsfälle: Läuft beispielsweise gerade die Cricket-Weltmeisterschaft und hat der Zuseher zuvor Clips zur Schlagtechnik eines bestimmten Sportlers aufgerufen, baut die KI diesen Kontext direkt ein. Der generierte Clip könnte den Nutzer dann jubelnd auf der Tribüne oder im direkten Gespräch mit dem Star-Spieler zeigen.

Zusätzlich analysiert das System die vom Anwender bevorzugten Videos im Detail. Schnittstil, Bildformat, Farbgebung und die gesamte optische Präsentation werden an jene Inhalte angepasst, die der Zuseher am häufigsten konsumiert.

Werbefinanzierung nach dem FAST-Modell

Wirtschaftlicher Hauptzweck dieser Innovation ist die punktgenaue Platzierung von Werbebotschaften. Über einen sogenannten „Ad Stitcher" werden hochgradig personalisierte Werbespots nahtlos in den laufenden KI-Videostrom eingefügt.

Google orientiert sich hierbei am wachsenden Markt des sogenannten FAST-Fernsehens („Free, Advertisement-Supported TV"). Plattformen wie The Roku Channel, Samsung TV Plus, Tubi oder Xumo bieten bereits kostenlose, werbefinanzierte Sender an, die sich oft auf Endlosschleifen einzelner Serien wie „Feuerwehrmann Sam", „Unsere kleine Farm" oder „Inspector Barnaby" spezialisieren. Googles Konzept unterscheidet sich davon im Wesentlichen dadurch, dass sämtliche Sendungen zur Gänze von Algorithmen generiert werden.

Die Branche experimentiert bereits mit ähnlichen Ansätzen:

Fairground Entertainment: Der Anbieter gilt als erster reiner FAST-Kanal für KI-generierte Endlos-Inhalte.

Der Anbieter gilt als erster reiner FAST-Kanal für KI-generierte Endlos-Inhalte. TCL: Der TV-Hersteller startete auf TCLtvPlus Studios mit „Next Stop Paris" eine KI-Liebesgeschichte, die allerdings vernichtende Kritiken erhielt.

Wann und in welcher Form Googles Patent tatsächlich auf modernen Smart-TVs Premiere feiern wird, ließ das US-Unternehmen bislang offen.