Die Primetime-Highlights im Überblick.

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Komödie: »Ticket ins Paradies« mit Julia Roberts und George Clooney

Romantik. Die zerstrittenen Ex-Eheleute Georgia und David nehmen eine gemeinsame Reise nach Bali auf sich. Dort möchte ihre Tochter Lily nämlich einen Einheimischen heiraten, den sie erst seit Kurzem kennt. Damit das nicht geschieht, legen sich ihre Eltern mächtig ins Zeug _ schließlich wissen sie am besten aus leidvoller eigener Erfahrung, was eine Ehe mit der falschen Person anrichten kann.

Sat.1

20.15 UHR

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Abenteuerfilm: »Shazam!« mit Zachary Levi und Mark Strong

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Action. Der 14-jährige Billy erhält von dem Zauberer Shazam eine Gabe: Wenn er seinen Namen ausspricht, wird er zum erwachsenen Superhelden. Mit seinem Freund Freddy erkundet Billy übermütig die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Bald erfährt er jedoch, dass er einen Gegenspieler hat: Dr. Thaddeus Sivana, der vom Zauberer abgewiesen wurde und sich auf anderem Wege Superkräfte angeeignet hat.

Pro 7

20.15 UHR

Spannender Kriminalfilm: »Thüringenkrimi – Heilung«

Rechtsmedizinerin Mala Murphy (Emily Cox, r.) untersucht die Tote (Katharina Sporrer, M.) am Fundort. Kriminalhauptkommissar Moritz Herbst (Golo Euler, l.) sucht mit ihr nach Hinweisen auf den Tathergang. © ZDF und ADRIAN GROSS

Spannung. Als die bekannte Influencerin Paula tot im Wald aufgefunden wird, führt die Spur die Ermittler Mala, Mo und Ceyhan direkt in ihr Healing-Retreat. Zunächst gerät der spurlos verschwundene Teilnehmer Nick unter dringenden Verdacht. Doch hinter der friedlichen Fassade des Retreats verbergen sich dunkle Geheimnisse und schwere Konflikte. Auch Paulas Beziehung zu Tim war stark belastet.