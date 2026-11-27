Auf Millionen Haushalte in Österreich kommen zum Jahreswechsel gleich mehrere Preisanpassungen auf einmal zu.

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Weil die hohe Inflation des Jahres 2026 über die Valorisierung durchschlägt, werden ab Jänner 2027 viele laufende Fixkosten teurer. Das berichtet das Portal "finanz.at" in einer Übersicht.

In Wien hat Finanzstadträtin Barbara Novak die Erhöhungen bereits bei der Präsentation des Budgets für 2027 bestätigt, neue Abgaben sollen aber nicht dazukommen. Laut WIFO-Ökonom Josef Baumgartner geraten die verfügbaren Einkommen unter Druck, sobald Löhne und Pensionen hinter der Teuerung zurückbleiben. Daran ändert auch die Abschaffung der kalten Progression ab 2027 wenig, da die Steuerentlastung geringer ausfällt.

Die wichtigsten Teuerungen auf Gemeinde- und Landesebene:

Wien (Wasser, Kanal, Müll & Wärme): Ab Jänner steigen die Gebühren für Müll, Wasser (2,37 statt 2,27 Euro/m³) und Abwasser (2,60 statt 2,49 Euro/m³) um rund 4,5 Prozent – bei 100 Kubikmetern Verbrauch sind das rund 21 Euro mehr pro Jahr. Bei der Fernwärme sinkt der Rabatt auf den Arbeitspreis in der Heizsaison 2026/27 von 37 auf 30 Prozent (für eine 73-m²-Musterwohnung rund 55 Euro Mehrkosten jährlich), die Vorauszahlung wird auf zehn Monatsraten umgestellt. Die Kurzparkgebühren bleiben unverändert.

Ab Jänner steigen die Gebühren für Müll, Wasser (2,37 statt 2,27 Euro/m³) und Abwasser (2,60 statt 2,49 Euro/m³) um rund 4,5 Prozent – bei 100 Kubikmetern Verbrauch sind das rund 21 Euro mehr pro Jahr. Bei der Fernwärme sinkt der Rabatt auf den Arbeitspreis in der Heizsaison 2026/27 von 37 auf 30 Prozent (für eine 73-m²-Musterwohnung rund 55 Euro Mehrkosten jährlich), die Vorauszahlung wird auf zehn Monatsraten umgestellt. Die Kurzparkgebühren bleiben unverändert. Burgenland (Müll): Erstmals seit 23 Jahren steigen ab 1. Jänner die Mülltarife um rund 20 Prozent (ca. 32 Euro mehr pro Jahr bei Nutzung von Restmüll- und Biotonne), Altpapier bleibt gratis.

Erstmals seit 23 Jahren steigen ab 1. Jänner die Mülltarife um rund 20 Prozent (ca. 32 Euro mehr pro Jahr bei Nutzung von Restmüll- und Biotonne), Altpapier bleibt gratis. Graz & Salzburg (Parken): In Graz steigen ab 4. Jänner die Parktarife (Blaue Zone: 1,60 statt 1,30 Euro pro halbe Stunde; Grüne Zone: 1,20 statt 1,00 Euro) sowie die Kanalanschlussgebühren. In Salzburg erhöht sich der Parktarif pro halber Stunde von 1,10 auf 1,25 Euro.

Die Anpassungen bei Öffis und auf Bundesebene:

Öffentlicher Verkehr: Die Jahreskarte der Wiener Linien kostet ab 1. Jänner bei Einmalzahlung 483,10 statt 467 Euro (ermäßigt 310,40 statt 300 Euro), Einzelfahrscheine steigen um 10 Cent auf 3,30 bzw. digital 3,10 Euro. Im VOR legen die Preise im Schnitt um 3,4 Prozent zu, bei den ÖBB bereits ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 um rund 3,5 Prozent.

Die Jahreskarte der Wiener Linien kostet ab 1. Jänner bei Einmalzahlung 483,10 statt 467 Euro (ermäßigt 310,40 statt 300 Euro), Einzelfahrscheine steigen um 10 Cent auf 3,30 bzw. digital 3,10 Euro. Im VOR legen die Preise im Schnitt um 3,4 Prozent zu, bei den ÖBB bereits ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 um rund 3,5 Prozent. Vignette, Klimaticket & Co.: Die rein digitale Pkw-Jahresvignette steigt 2027 nur um 2 Prozent auf 108,90 Euro (bis Jahresende noch zum alten Preis von 106,80 Euro erhältlich), auch das Klimaticket Österreich soll um 2 Prozent auf rund 1.428 Euro steigen (Beschluss im Nationalrat noch ausständig). Das e-card-Serviceentgelt legt hingegen um 7,4 Prozent auf 26,85 Euro zu, während Dokumentengebühren (z. B. Reisepass 112 Euro, Führerschein 90 Euro) eingefroren bleiben.

Wer noch sparen möchte, sollte jetzt handeln: Die Wiener-Linien-Jahreskarte mit Gültigkeitsbeginn bis spätestens 1. Dezember 2026 sowie die digitale Pkw-Vignette bis Jahresende sind noch zum alten Tarif erhältlich.