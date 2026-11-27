Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hat die strikten Handgepäck-Vorgaben der Airline Wizz Air für rechtmäßig erklärt. Damit dürfen Fluggesellschaften das kostenlose Kabinengepäck weiterhin auf ein einziges, sehr kleines Gepäckstück beschränken.

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Im Streit um angemessenes Handgepäck bei Passagierflügen hat das OLG Frankfurt entschieden, dass Passagiere nur ein kleines Gepäckstück gratis mit in die Kabine bringen dürfen.

Das ist erlaubt

Bei Wizz Air bleibt es dabei, dass nur eine kleine Tasche (maximal 40 × 30 × 20 Zentimeter) gratis mit an Bord darf. Laut den Frankfurter Richtern reicht diese Größe aus, um alle wichtigen persönlichen Gegenstände für den Flug unterzubringen. Wer mehr braucht, muss einen teureren Tarif buchen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – der Fall geht nun vor den Bundesgerichtshof (BGH).

Niederlage für Verbraucherschützer – aber mit Lichtblick

Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Die Verbraucherschützer sind der Ansicht, dass Reisenden neben einer kleinen Tasche auch ein regulärer Kabinenrollkoffer kostenlos zusteht. Mit dieser Forderung scheiterten sie nun vor dem OLG Frankfurt (Az.: 6 UKl 7/25). Dennoch spricht vzbv-Jurist Heiko Dünkel von einem "wichtigen Etappensieg".

Der Grund dafür: Das OLG Hamm hatte in einem ähnlichen Verfahren gegen die Airline Vueling genau entgegengesetzt entschieden. Wegen dieser widersprüchlichen Urteile ließen die Frankfurter Richter nun die Revision beim Bundesgerichtshof zu. Genau diese höchstrichterliche Grundsatzentscheidung wollten die Verbraucherschützer erreichen.

Was bedeutet das für den nächsten Urlaub?

Bis der Bundesgerichtshof ein Machtwort spricht und für einheitliche Regeln sorgt, bleibt die Lage für Passagiere unübersichtlich. Auch auf EU-Ebene gibt es bisher keine Pflicht für Airlines, größere Rollkoffer kostenlos zu transportieren – lediglich die Preistransparenz bei der Online-Buchung soll ab Mitte 2027 verbessert werden.