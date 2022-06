Brutaler Raub: Polizei fahndet nach diesen Männern

Die Täter haben einen 68-jährigen Wiener gefesselt und ausgeraubt.

Am 30. Mai kam es in einer Wohnhausanlage in der Brünner Straße zu einem schweren Raub. Die auf den Lichtbildern ersichtlichen Männer stehen im Verdacht, einen 68-jährigen Mann in seine Wohnung gedrängt, gefesselt

und ausgeraubt zu haben.

Die derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen konnten in eine unbekannte Richtung flüchten. Das Opfer wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Zum Tatzeitpunkt herrschte ein reger Fußgängerverkehr im Bereich des Schlingermarktes. Daher ersucht die Wiener Polizei über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.