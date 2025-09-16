DIESES Meme machte Robert Redford bei den Jungen beliebt

Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Unter jungen Personen, die nicht unbedingt mit seinen Filmen vertraut sind, erlangte er dennoch extreme Beliebtheit – Grund dafür ist ein Meme, das aus einem seiner Filme stammt. Dieses einzige Meme eroberte ganz Social Media.

Durch ein legendäres Meme erlangte der Schauspieler auch bei der jungen Generation Bekanntheit. Die Schauspiellegende ist am frühen Dienstagmorgen in seinem Haus im US-Bundesstaat in Utah gestorben.

Seine bekanntesten Filme: "Zwei Banditen", "Der Clou", "Die Unbestechlichen", "Jenseits von Afrika" oder "Der Pferdeflüsterer". Doch eine ganz bestimmte Sequenz aus dem Western-Film "Jeremiah Johnson" von 1972 ließ ganze Generationen sein Gesicht einprägen.

Obwohl der Film schon über 50 Jahre alt ist, bleibt die kurze Szene mit Redfords zustimmendem Nicken als Reaktionsbild für Internet-Memes relevant.

DAS ist das weltberühmte Meme, das das virale Zeitalter erobert hat:

Das Meme wurde in den letzten Jahren vielfach angepasst und neu interpretiert - meist in witzigen Situationen.