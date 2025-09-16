Hollywood-Legende Robert Redford ist gestorben

Hollywood trauert: Robert Redford ist tot. Der Schauspieler und Regisseur starb mit 89 Jahren im Schlaf, wie seine Sprecherin Cindi Berger in einer Erklärung bestätigte

Robert Redford ist tot. Der Oscar-prämierte Schauspieler und Regisseur wurde 89 Jahre alt. Sein Tod wurde von Cindi Berger, der Geschäftsführerin der Agentur Rogers & Cowan PMK, bestätigt.

Einer der größten Stars Hollywoods

© Getty Images

Seit den späten 1960er-Jahren gehörte Redford zu den ganz Großen in Hollywood. Mit Filmen wie "The Candidate", "Die Unbestechlichen" (All the President’s Men) und "So wie wir waren" (The Way We Were) prägte er eine Ära des Kinos.

Vom Leading Man zum Regisseur

Sein blondes Haar und sein jugendliches Lächeln machten ihn früh zum Star. Doch Redford wollte mehr: Er nahm unglamouröse Rollen an, engagierte sich politisch und setzte sich für Independent-Filme ein. 1980 gewann er den Oscar als bester Regisseur für "Eine ganz normale Familie" (Ordinary People), das auch als bester Film ausgezeichnet wurde.

Robert Redford - ein Leben in Bildern © Photo Press Service, www.photopress.at

Legendäre Filmpartnerschaften

Unvergessen bleibt seine Zusammenarbeit mit Paul Newman. Gemeinsam spielten sie in "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969) sowie "The Sting" (1973). Letzterer brachte Redford eine Oscar-Nominierung ein. Der Name "Sundance" wurde später auch zum Symbol für sein Festival und sein Institut.

Robert Redford - ein Leben in Bildern © Photo Press Service, www.photopress.at

Rollen über Jahrzehnte

Redford überzeugte in ganz unterschiedlichen Rollen: als Bergmann in "Jeremiah Johnson", als Reporter Bob Woodward, als Liebhaber in "Jenseits von Afrika" (1985) oder als Schiffbrüchiger in "All Is Lost" (2013). Auch im Marvel-Universum trat er als Doppelagent auf.

In seinem zweiten Leinwandabenteuer trifft Marvels Supersoldat (Chris Evans) auf einen besonders mysteriösen Gegner: den Winter Soldier. Nur gut, dass Captain America in "The Return of the First Avenger" Unterstützung erhält von einer extrem lässigen Scarlett Johansson und eines dem Film Tiefe verleihenden Robert Redford. Ab 27. März ist der 3D-Streifen in den heimischen Kinos zu sehen. © Walt Disney

Abschied vom Kino

© Photo Press Service/www.photopress.at

2018 veröffentlichte Redford seinen letzten Film "The Old Man and the Gun", den er selbst als Abschied bezeichnete. "Ich denke einfach, dass ich eine lange Karriere hatte, mit der ich sehr zufrieden bin. Sie reicht zurück, seit ich 21 war", sagte er damals. "Jetzt, wo ich in die 80er komme, ist es vielleicht an der Zeit, in den Ruhestand zu gehen und mehr Zeit mit meiner Frau und meiner Familie zu verbringen."