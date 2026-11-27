Wer seine Heizung im Winter komplett abdreht, spart nicht – sondern zahlt am Ende oft drauf und riskiert Schimmel.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Experten sind sich einig: Statt eines ständigen An- und Ausschaltens ist das kontinuierliche Halten einer abgesenkten Grundtemperatur fast immer die günstigere und sicherere Wahl.

Doch je nach Heizsystem und Gebäude gibt es einen entscheidenden Unterschied, den jeder Haushalt kennen sollte.

Wie der öffentlich-rechtliche Sender "SWR Wissen" erklärt, spart das Herunterregeln bei Abwesenheit zwar physikalisch gesehen Energie, weil der Temperaturunterschied zur kalten Außenluft geringer wird – ein komplettes Abschalten hat jedoch gravierende Nachteile für das Gebäude.

Feuchte Wände und Frost als unsichtbares Risiko

Kühlt ein Raum vollständig aus, verlieren auch Wände, Böden und Möbel ihre gespeicherte Wärme. Das Problem: Kalte Luft kann deutlich weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme.

Wie das deutsche Umweltbundesamt in seinen offiziellen Umwelttipps betont, steigt die relative Luftfeuchtigkeit an ausgekühlten Außenwänden stark an – die Schimmelgefahr wächst.

Auch die deutsche Verbraucherzentrale warnt ausdrücklich davor, Wohn- und Schlafräume unter 16 Grad Celsius abkühlen zu lassen. Statt die Thermostate auf Null zu drehen, raten die Energieberater dazu, das Ventil beim Verlassen der Wohnung auf Stufe 2 zu stellen.

Zudem weist der SWR darauf hin, dass schlecht isolierte Wasserleitungen bei starken Minusgraden in ungeheizten Räumen einfrieren und platzen können. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG): Wer seine Heizung ganz abstellt, provoziert Feuchtigkeitsschäden.

Finanziell ist es auch oft eine Minusrechnung, weil moderne Heizungen beim Wiederaufheizen ineffizient arbeiten.

Altbau oder Wärmepumpe: Es gibt Unterschiede

Wie stark die Temperatur heruntergeregelt werden sollte, hängt laut Fachleuten maßgeblich vom Zustand des Gebäudes und der verbauten Heiztechnik ab:

Altbau mit klassischen Heizkörpern: In älteren, wenig gedämmten Gebäuden entweicht Wärme besonders schnell nach draußen. Hier empfiehlt das Umweltbundesamt, die Temperatur nachts oder bei Abwesenheit um etwa drei bis fünf Grad auf rund 16 bis 18 Grad abzusenken (das entspricht in der Regel der Thermostatstufe 2).

In älteren, wenig gedämmten Gebäuden entweicht Wärme besonders schnell nach draußen. Hier empfiehlt das Umweltbundesamt, die Temperatur nachts oder bei Abwesenheit um etwa drei bis fünf Grad auf rund 16 bis 18 Grad abzusenken (das entspricht in der Regel der Thermostatstufe 2). Gut gedämmter Neubau: Moderne Gebäude speichern Wärme so effizient, dass sie über Nacht kaum auskühlen. Eine Absenkung bringt hier laut Energieberatern nur minimale Einsparungen.

Moderne Gebäude speichern Wärme so effizient, dass sie über Nacht kaum auskühlen. Eine Absenkung bringt hier laut Energieberatern nur minimale Einsparungen. Wärmepumpen und Fußbodenheizungen: Bei diesen Systemen raten Experten von einer Nachtabsenkung ab. Fußbodenheizungen reagieren aufgrund der großen Masse im Estrich extrem träge. Zudem arbeiten Wärmepumpen am effizientesten, wenn sie gleichmäßig mit niedrigen Vorlauftemperaturen laufen. Ein starkes morgendliches Wiederaufheizen zwingt die Anlage in einen stromintensiven Betrieb.

Bei diesen Systemen raten Experten von einer Nachtabsenkung ab. Fußbodenheizungen reagieren aufgrund der großen Masse im Estrich extrem träge. Zudem arbeiten Wärmepumpen am effizientesten, wenn sie gleichmäßig mit niedrigen Vorlauftemperaturen laufen. Ein starkes morgendliches Wiederaufheizen zwingt die Anlage in einen stromintensiven Betrieb. Mehrtägige Abwesenheit: Wer im Winter für mehrere Tage verreist, kann die Heizung deutlich herunterregeln. Eine Grundtemperatur von 12 bis 15 Grad reicht aus, um die Bausubstanz zu schützen.

Einzige Ausnahmen von der Regel: beim Stoßlüften und logischerweise im Sommer. In beiden Fällen sollte man das Thermostat auf null runter schrauben. Wer im Winter für fünf bis zehn Minuten die Fenster weit öffnet, sollte die Thermostate vorher auf Null stellen. Andernfalls registriert der Fühler die einströmende Kaltluft und öffnet das Ventil sofort auf maximale Heizleistung.