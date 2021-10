× Paar hat Sex unter heiligem Baum – jetzt drohen 8 Jahre Haft

Ein junges Pärchen trieb es in aller Öffentlichkeit - und ausgerechnet unter einem heiligen Baum.

Große Aufregung in Thailand. Ein junges Paar trieb es in Samut Prakan in der Provinz Chang Mai in aller Öffentlichkeit unter einem Baum und stellte den Clip dann auf die Plattform OnlyFans. Für große Empörung sorgt dabei die Tatsache, dass der Baum heilig ist.

„Das Video ist beschämend und höchst unglücklich“, wird der Kulturchef der Region in lokalen Medien zitiert. Besonders brisant: Unmittelbar, nachdem das Paar den Skandal-Clip veröffentlichte, wurde die Region von schweren Unwettern heimgesucht. Viele Thailänder machen dafür nun das Sex-Paar verantwortlich.

© Cyber Crime Investigation Bureau ×

Mittlerweile wurde das junge Paar festgenommen. Die beiden sollen nun vor Gericht gestellt werden – ihnen droht bis zu 8 Jahre Gefängnis.