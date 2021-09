× Dreistes Pärchen beim Sex im Ryanair-Flieger erwischt

Das Paar ließ sich auch von den anderen Passagieren nicht stören.

Der so genannte „Mile High Club“ erfreut sich größter Beliebtheit. Um Sex im Flugzeug zu haben, nehmen viele Paare einiges auf sich, die meisten ziehen sich dafür aber immerhin aufs WC zurück. Nicht so ein liebestolles Pärchen an Bord eines Ryanair-Fluges.

Auf einem Video, das von einem schockierten Passagier aufgenommen und ins Netz gestellt wurde, sieht man ein dreistes Pärchen beim Oralsex. Während der Mann einen Drink in seiner Hand hält, verwöhnt in seine Partnerin unterdessen mit Hand und Mund.

Ob die Besatzung einschritt und das Sex-Abenteuer beendete ist bisher nicht bekannt. Im Netz zeigten sich jedenfalls zahlreiche User schockiert über das Verhalten der beiden Passagiere.

