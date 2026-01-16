Gefährliche Sicherheitslage: AUA setzt Abendflüge nach Tel Aviv aus

Die Austrian Airlines (AUA) setzen ihre Abendflüge von Wien nach Tel Aviv bis Ende des Monats aus.

Ursprünglich war laut der Fluglinie geplant, dass diese Regelung bis 19. Jänner gelten soll, nun wird sie aber wegen der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten verlängert. Wie AUA-Sprecherin Andrea Hansal Freitagabend der APA mitteilte, wird die Einschränkung bis 31. Jänner gelten. Auch Tagesflüge finden nur statt, sofern eine positive Sicherheitsbeurteilung vorliegt.

Betroffene Passagiere werden nach Möglichkeit umgebucht. Außerdem werden nach Angaben der Airline Überflüge über den irakischen Luftraum aktuell geprüft. Der iranische Luftraum wird weiterhin umflogen.